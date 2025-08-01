Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Ограбление часового магазина в Старой Риге: установлены личности

1 августа, 2025 17:46

LETA

Полиции удалось установить личности некоторых участников ограбления часового магазина в Старой Риге, сообщил начальник Государственной полиции Армандс Рукс в интервью программе «900 секунд» на телеканале TV3.

Расследование уголовного дела «продвигается очень энергично» и не имеет тупиковых ситуаций, заявил Рукс. На данный момент нет подтверждённой информации о причастности граждан Латвии к преступлению, хотя пока нельзя исключать такую возможность.

«Нам удалось выявить таких лиц, некоторые из них были идентифицированы», — сказал Рукс, пока не вдаваясь в подробности.

«Это вопрос международного сотрудничества, вопрос сбора доказательств. Не всегда удаётся вести дело так, как хотелось бы, когда всё известно», — заявил начальник полиции, выразив уверенность, что преступление будет раскрыто.

Как сообщалось, днем 29 апреля в Старой Риге с применением огнестрельного оружия и схожих предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов «Baltic Watches».

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и в это же время один из преступников выплёскивает вещество неизвестного происхождения из канистры в сторону двери магазина.

По имеющейся у полиции информации, преступники пересекли Каменский мост на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с украденными государственными номерными знаками.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», если он совершен с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо повлек тяжкие телесные повреждения потерпевшему, либо повлек иные тяжкие последствия.

Материальный ущерб, причиненный магазину, публично не разглашается.

Полиция разыскивает пропавшую без вести 19-летнюю рижанку (ФОТО)

Сотрудники Рижского Зиемельского управления Госполиции разыскивают пропавшую без вести Кейтию Бендрупу 2006 года рождения. 

В Риге сотни людей приняли участие в шествии в поддержку Украины

В честь Дня независимости Украины в воскресенье сотни людей в Риге участвовали в шествии "Путь подсолнухов" от памятника Свободы к парку Кронвалда, сообщает агентство LETA.

Украина атаковала крупнейший российский порт на Балтике: возник пожар

В порту Усть-Луга на терминале компании «Новатэк», занимающейся добычей и переработкой природного газа, вспыхнул пожар после падения обломков беспилотника, cообщает The Moscow Times.

Да неужели?! Глава Latvijas ceļu būvētājs: латвийские дороги по качеству сравнялись с литовскими

Председатель правления общества Latvijas ceļu būvētājs Андрис Берзиньш в эфире телеканала TV24 высказал мнение, что дороги в Латвии по качеству сравнялись с литовскими, если не стали лучше. Но опасения вызывает то, что правительство, урезав деньги, пытается "выстрелить себе в ногу".

Виленин, Рига и Магнолия: самые странные и популярные мужские и женские имена в Латвии

По состоянию на начало июля нынешнего года в Латвии самым популярным мужским именем было Янис, а женским - Елена. Об этом свидетельствует информация, собранная УДГМ.

Школа или поездка с родителями? В соцсети негодуют, что чужой ребёнок пропустит неделю

Лето стремительно близится к концу, школа уже не за горами. Это вызывает у людей разного рода эмоции. Для кого-то, как в этом случае, триггером послужило сообщение о том, что чей-то ребёнок пропустит в сентябре первую неделю - будет путешествовать с родителями.

«Это путь в никуда»: Банк Латвии бьёт тревогу по поводу планов правительства наращивать госдолг

Полмиллиарда евро - такова сумма, которую государство в этом году не сможет потратить на оборону, медицину или другие потребности, так как эти деньги придётся заплатить в качестве процентов постоянно растущего госдолга, сообщает TV3 Ziņas.

