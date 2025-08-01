Ограбление часового магазина в Старой Риге: установлены личности

Расследование уголовного дела «продвигается очень энергично» и не имеет тупиковых ситуаций, заявил Рукс. На данный момент нет подтверждённой информации о причастности граждан Латвии к преступлению, хотя пока нельзя исключать такую возможность.

«Нам удалось выявить таких лиц, некоторые из них были идентифицированы», — сказал Рукс, пока не вдаваясь в подробности.

«Это вопрос международного сотрудничества, вопрос сбора доказательств. Не всегда удаётся вести дело так, как хотелось бы, когда всё известно», — заявил начальник полиции, выразив уверенность, что преступление будет раскрыто.

Как сообщалось, днем 29 апреля в Старой Риге с применением огнестрельного оружия и схожих предметов был ограблен магазин эксклюзивных часов «Baltic Watches».

На видео, размещенном в социальных сетях, видно, как четверо грабителей в масках выбегают из магазина, и в это же время один из преступников выплёскивает вещество неизвестного происхождения из канистры в сторону двери магазина.

По имеющейся у полиции информации, преступники пересекли Каменский мост на автомобиле Volkswagen Golf 5 темного цвета с украденными государственными номерными знаками.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело по статье «Разбой», если он совершен с применением огнестрельного оружия или взрывчатых веществ, либо повлек тяжкие телесные повреждения потерпевшему, либо повлек иные тяжкие последствия.

Материальный ущерб, причиненный магазину, публично не разглашается.