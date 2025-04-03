«Огненный дьявол»: в Германии судят серийного поджигателя. Раньше он работал пожарным в Латвии

По версии обвинения, подозреваемый 15 мая 2024 года поджёг автомобиль BMW в подземной парковке под многоквартирным домом в Зесте, 25 мая поджёг несколько мусорных контейнеров на одной из улиц города, в ночь на 3 октября устроил пожар в подвале жилого дома, а в ночь на 8 октября – мусорный контейнер возле другого здания. При задержании он оказал сопротивление и напал на полицейского, причинив ему телесные повреждения.

Полиция подозревает, что обвиняемый может быть причастен к другим пожарам в Зесте, но в этих случаях у следствия недостаточно доказательств для предъявления обвинений. Прокуратура предъявила ему обвинения в умышленном поджоге, поджоге при отягчающих обстоятельствах, сопротивлении и нападении на сотрудников правоохранительных органов, а также в нападении и порче имущества. Подозреваемый отвергает все обвинения.

На суде он, например, заявил, что пожар на подземной парковке обнаружил случайно, когда возвращался домой. По его словам, именно он вызвал пожарных и разбудил жителей дома. Однако прокуратура отметила, что на месте происшествия обвиняемый настолько мешал работе полиции и экстренных служб, что в итоге его пришлось привязать к забору.

Что касается пожара в подвале жилого дома, в котором он сам тогда проживал, обвиняемый утверждает, что его единственная связь с инцидентом заключается в том, что он пытался потушить огонь.

Однако судья, раздражённый его заявлениями, которые, к тому же, свидетельствовали о крайне неумелых попытках тушения, воскликнул: «Я думал, что вы были пожарным!»

Во всех известных случаях обвиняемый находился в состоянии алкогольного опьянения, и в его крови было обнаружено от 1,92 до 2,24 промилле алкоголя. Местные жители уже прозвали его «огненным дьяволом».