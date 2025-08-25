Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Оформляли как мебель армейские сапоги: особенности семейного бизнеса в госзакупках

Редакция PRESS 25 августа, 2025 10:29

После отклонения кассационных жалоб в июле вступил в силу приговор по делу о попытке незаконного возврата из бюджета якобы переплаченного НДС. Осуждена владелица компании Brief Илзе Войта и её партнёр Карлис Боркс-Путниньш, признанный также виновным в подделке документов с корыстной целью, сообщает De facto.

Рост фирмы на пандемии и оборонных заказах
Компания Brief привлекла внимание во время пандемии, когда получила крупные государственные заказы на поставку средств индивидуальной защиты, хотя часть поставок задерживалась. Фирма также обязалась поставить государству колючую проволоку для охраны границы, но не выполнила условия в срок, и контракт был расторгнут. Всего Brief получила несколько десятков госзаказов.

Оборот небольшой и малоизвестной фирмы стремительно вырос: если в 2019 году он составлял около 100 тысяч евро, то в 2020–2022 годах достигал 6–7 миллионов евро ежегодно.

Судимости и новые уголовные дела
Ещё до этого, в 2019 году, против Боркса-Путниньша началось расследование: он через свои фирмы продал принадлежащие работодателю SIA Uni Projects контейнеры и обогреватели. По делу о растрате вверенного имущества почти на 100 тысяч евро и отмывании денег Боркс-Путниньш получил реальный срок — три года и два месяца лишения свободы.

Этим летом вступил в силу ещё один приговор — по делу о попытке возврата НДС (6838 евро) в 2019 году. В нём осуждены как Войта, так и Боркс-Путниньш.

Попытка возврата НДС связана с поставкой обуви для армии. Национальные вооружённые силы пригласили к участию в закупке SIA Uni Projects, где тогда работал Боркс-Путниньш . По его показаниям, у фирмы были прямые контакты с чешскими производителями обуви. Однако он хотел заработать и сам, поэтому оформил сделку в обход работодателя, через фирмы, связанные с ним и Илзе Войтой.

В документах для армии сапоги были указаны как «мебель», а в процессе сделки был подделана чужой подпись. На основании этой фиктивной схемы предприниматели пытались вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, однако Служба госдоходов отказала в выплате, посчитав сделку фиктивной.

Из приговора: «А. [Боркс-Путниньш] где-то приобрёл сапоги неизвестного происхождения, которые через Е. [Uni Projects] реализовал Национальным вооружённым силам. Позже, получив от НВС фотографии сапогов, он увидел, что их производитель — давний партнёр-поставщик, чешская компания. Представитель фирмы отрицал, что продавал обувь А. [Боркс-Путниньшу]».

Таким образом, официальные документы расходились с реальностью: армия получила обувь от чешского завода, но в сопроводительных бумагах она числилась как мебель.

Схемы с фирмами и участие в тендерах
Расследование показало, что для участия в закупках использовались несколько фирм, часть из которых была приобретена предприимчивой парой у знакомых. По словам свидетелей, идея заключалась в том, чтобы выставлять одну и ту же продукцию через разные компании по разным ценам: одна фирма выигрывала тендер, вторая создавала видимость конкуренции.

Документы Бюро по надзору за закупками показывают, что за последние годы Войта и Боркс-Путниньш были связаны минимум с пятью компаниями, неоднократно выигрывавшими тендеры, в том числе в сфере обороны и внутренней безопасности. Последний контракт был заключён этим летом на поставку оружейного масла от зарегистрированной в Эстонии компании Arker, где Боркс с 2023 года занимает пост члена правления.

Семь закупок за последние два года выиграла латвийская фирма с тем же названием, принадлежащая отцу Войты.

Реакция госструктур

После вступления приговора в силу Государственной центр оборонной логистики и закупок проверил компанию Arker и установил, что с 3 июля к ней применимы условия, позволяющие её исключение. Центру поручено исключить её из рамочных соглашений и прекратить дальнейшее сотрудничество.

В Минобороны напоминают: в закупках военной техники кандидатов дополнительно оценивают спецслужбы, но в остальных случаях — по общим правилам. Если осуждённые лица не входят в правление или совет фирмы, отсеять их бывает сложно.

«Оптимистичной картины не вырисовывается»: евродепутат Зиле о долгах наших тяжких и политике Силини

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Сократить расходы или повысить налоги? Куда ведёт страну в финансовом плане правительство Силини? На эти вопросы в передаче TV24 «Неделя. Post Scriptum» пытался ответить вице-президент Европейского парламента Робертс Зиле (Нацблок).

Цель — затруднить открытие филиалов прокремлевских СМИ: Pietiek о сомнительном семинаре с сомнительными экспертами

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

На портале pietiek.com Н. Андерсонс обратил внимание читателей на рекламу семинара для представителей самоуправлений, который будут вести люди, в теме не разбирающиеся. Да и сама тема к самоуправлениям не сильно относится. Так что все это похоже на схему по отмыванию денег. 

Вэнс: Трампу нужно еще 6 месяцев, чтобы убедить Путина завершить войну

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что завершение войны в Украине может занять от трех до шести месяцев, однако Москва уже пошла на «значительные уступки». Об этом он рассказал в интервью телеканалу NBC.

На деньги уже не обменяют? Странная идея с депозитными стаканами опечалила народ

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

Эгилс посетил столичное мероприятие и в процессе купил в палатке бургер и напиток в депозитном стакане, а когда пришёл возвращать стакан, выяснилось, что деньги за него не отдадут, а вместо этого выдадут жетон, который можно будет обменять на стакан снова на следующем мероприятии, сообщает программа Bez Tabu телеканала TV3.

На создание имиджа Латвии ушло 6 миллионов евро. Результат неизвестен

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Стример iShowSpeed стал ярким эпизодом в истории формирования имиджа Латвии, однако встреча с блогером была лишь малой частью усилий, которые страна в последние годы вкладывает в эту сферу. С 2019 года на создание имиджа выделено почти 5,85 млн евро, сообщает передача De facto. Эффективность этих вложений пока никто не оценил.

Минимальная зарплата в 2026 году определена в 780 евро. Стоит ли ожидать роста?

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

Ещё в 2024 году в Латвии были согласованы изменения в налоговой политике и рост минимальной заработной платы на ближайшие годы. В 2025 году она увеличилась с 700 до 740 евро, в 2026-м должна вырасти до 780 евро, с 2027 года — до 820 евро, а с 2028-го — до 860 евро в месяц. 

На стихах столько заработала? Какие накопления задекларировала Ланга

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

Идейная вдохновительница движения дерусификаторов, поэтесса и депутат Рижской жумы от Нацблока Лиана Ланга в своей декларации о доходах за прошлый год указала накопления в безналичной форме в размере в общей сложности 28 416 евро и 15 524 норвежские кроны (1299 евро).

