Оформляли как мебель армейские сапоги: особенности семейного бизнеса в госзакупках

Рост фирмы на пандемии и оборонных заказах

Компания Brief привлекла внимание во время пандемии, когда получила крупные государственные заказы на поставку средств индивидуальной защиты, хотя часть поставок задерживалась. Фирма также обязалась поставить государству колючую проволоку для охраны границы, но не выполнила условия в срок, и контракт был расторгнут. Всего Brief получила несколько десятков госзаказов.

Оборот небольшой и малоизвестной фирмы стремительно вырос: если в 2019 году он составлял около 100 тысяч евро, то в 2020–2022 годах достигал 6–7 миллионов евро ежегодно.

Судимости и новые уголовные дела

Ещё до этого, в 2019 году, против Боркса-Путниньша началось расследование: он через свои фирмы продал принадлежащие работодателю SIA Uni Projects контейнеры и обогреватели. По делу о растрате вверенного имущества почти на 100 тысяч евро и отмывании денег Боркс-Путниньш получил реальный срок — три года и два месяца лишения свободы.

Этим летом вступил в силу ещё один приговор — по делу о попытке возврата НДС (6838 евро) в 2019 году. В нём осуждены как Войта, так и Боркс-Путниньш.

Попытка возврата НДС связана с поставкой обуви для армии. Национальные вооружённые силы пригласили к участию в закупке SIA Uni Projects, где тогда работал Боркс-Путниньш . По его показаниям, у фирмы были прямые контакты с чешскими производителями обуви. Однако он хотел заработать и сам, поэтому оформил сделку в обход работодателя, через фирмы, связанные с ним и Илзе Войтой.

В документах для армии сапоги были указаны как «мебель», а в процессе сделки был подделана чужой подпись. На основании этой фиктивной схемы предприниматели пытались вернуть из бюджета налог на добавленную стоимость, однако Служба госдоходов отказала в выплате, посчитав сделку фиктивной.

Из приговора: «А. [Боркс-Путниньш] где-то приобрёл сапоги неизвестного происхождения, которые через Е. [Uni Projects] реализовал Национальным вооружённым силам. Позже, получив от НВС фотографии сапогов, он увидел, что их производитель — давний партнёр-поставщик, чешская компания. Представитель фирмы отрицал, что продавал обувь А. [Боркс-Путниньшу]».

Таким образом, официальные документы расходились с реальностью: армия получила обувь от чешского завода, но в сопроводительных бумагах она числилась как мебель.

Схемы с фирмами и участие в тендерах

Расследование показало, что для участия в закупках использовались несколько фирм, часть из которых была приобретена предприимчивой парой у знакомых. По словам свидетелей, идея заключалась в том, чтобы выставлять одну и ту же продукцию через разные компании по разным ценам: одна фирма выигрывала тендер, вторая создавала видимость конкуренции.

Документы Бюро по надзору за закупками показывают, что за последние годы Войта и Боркс-Путниньш были связаны минимум с пятью компаниями, неоднократно выигрывавшими тендеры, в том числе в сфере обороны и внутренней безопасности. Последний контракт был заключён этим летом на поставку оружейного масла от зарегистрированной в Эстонии компании Arker, где Боркс с 2023 года занимает пост члена правления.

Семь закупок за последние два года выиграла латвийская фирма с тем же названием, принадлежащая отцу Войты.

Реакция госструктур

После вступления приговора в силу Государственной центр оборонной логистики и закупок проверил компанию Arker и установил, что с 3 июля к ней применимы условия, позволяющие её исключение. Центру поручено исключить её из рамочных соглашений и прекратить дальнейшее сотрудничество.

В Минобороны напоминают: в закупках военной техники кандидатов дополнительно оценивают спецслужбы, но в остальных случаях — по общим правилам. Если осуждённые лица не входят в правление или совет фирмы, отсеять их бывает сложно.