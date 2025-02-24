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Предварительные итоги выборов: Германия снова разделилась на ФРГ и ГДР (КАРТА)

© Deutsche Welle 24 февраля, 2025 09:30

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По официальным предварительным результатам блок ХДС/ХСС набирает 28,6% на выборах в Германии, вторая - АдГ (20,8%), третья - СДПГ (16,4%). В парламент также прошли "зеленые" и Левая партия.

По официальным предварительным результатам консервативный блок ХДС/ХСС во главе с Фридрихом Мерцем (Friedrich Merz) побеждает на досрочных выборах в бундестаг с 28,6% голосов, следует из данных, опубликованных на сайте Федеральной избирательной комиссии Германии в ночь на понедельник, 24 февраля.

Второе место заняла крайне правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) с 20,8%, третьей финишировала левоцентристская Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) с 16,4%. Четвертые - левые либералы из "Союза 90"/"Зеленые" (11,6% голосов), пятые - Левая партия (8,8%).

Либеральная Свободная демократическая партия (СвДП) и левопопулистский Союз Сары Вагенкнехт (ССВ) не прошли в бундестаг. Первые набрали лишь 4,3% голосов, а вторые - 4,972% при планке для прохождения в парламент в 5%, следует из данных избирательной комиссии.

Слева - итоги голосования по округам в 2021 году, справа - в 2025.

Мандатов ХДС/ХСС и СДПГ должно хватить для создания "большой коалиции"

Таким образом, мандатов, которые получат ХДС/ХСС и СДПГ должно хватить для формирования правящей "большой коалиции".

При этом действующий канцлер ФРГ Олаф Шольц (Olaf Scholz) 23 февраля указал, что не будет лично вести переговоры о формировании коалиции с Фридрихом Мерцем и блоком ХДС/ХСС и не войдет в состав нового правительства. "Я баллотировался в канцлеры", - заключил он. Таблоид Bild истрактовал его слова как намек на отставку.

Фридрих Мерц же пообещал сформировать новое правительство Германии к Пасхе, 21 апреля 2025 года. Говорить о том, кто может войти в него, политик отказался, однако подчеркнул, что его партия не будет управлять страной вместе с АдГ.

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Новости Латвии 13:29

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