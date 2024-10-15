Одно неверное слово: как ошибка чиновников осложнила жизнь тысячам пациентов

Там все — и те, у кого серьезная болезнь, требующая лечения всю жизнь, и те, у кого некогда была временная депрессия или тревожность от стресса, но от них удалось полностью избавиться: давно и навсегда. Многократно посещал психиатра — ты в регистре. Приходил пару раз — ты в регистре.

Так вот, какой-то умник (очевидно, из чиновников Национальной службы здравоохранения) придумал, что если врач составил карту правильно, то ей присваивается статус — aktuāls. Речь не о том, что диагноз — актуальный, совсем нет. Диагноз может быть устаревшим, совершенно не отвечающим реальности, поскольку пациент давно вылечился.



Слово aktuāls — по кривой логике бюрократов от здравоохранения — должно дать понять всем, кто лезет за данными в этот регистр, что карточка была врачом заполнена правильно. Психиатр в ней не напортачил, все графы заполнил, как положено, все даты и запятые поставил на нужном месте.

И вот это одно-единственное, дурацким образом употребленное слово, годами осложняет жизнь многим людям. Каким образом?

Если вы водите автомобиль, то вам нужно проходить медицинскую проверку. Если вы хотите работать охранником, это невозможно без медицинской проверки. Если вы моряк — то же самое. Есть целый ряд профессий, куда без медпроверок просто нечего соваться.

И в ходе такой проверки человек обязательно предстает перед психиатром. Тот лезет в регистр проверять, а не было ли у визитера проблем с психикой. И что он видит? Не просто — были, эти проблемы есть прямо сейчас, о чем свидетельствует слово aktuāls. Ярким клеймом горит оно на карте пациента! И медкомиссию он не проходит.

Сейчас об этой проблеме во весь голос заявила Диана Неперте — глава амбулаторного центра Национального центра психического здоровья. Она показала журналистам инструкцию для медиков, где сказано: карта актуальна — это значит, данные в ней сохранены. Больше ничего.

Но многие психиатры в медкомиссиях этого не понимают. И статус «актуальный» воспринимают как сигнал, что у человека — серьезные психические проблемы. А если человек возражает, утверждая, что здоров, психиатры советуют идти в Национальный центр психического здоровья и разбираться там.

Глава Центра объясняет: стереть карту из регистра технически невозможно. И слово aktuāls — тоже не стираемо.

Увы, психиатры в медкомиссиях этого не понимают. Они, по мнению Неперте, вообще неверно понимают свои обязанности. Вот что она говорит:

«Он (психиатр) должен его (пациента) расспрашивать, анамнез получать, обычный врачебный процесс. Не может быть, что человек смотрит в регистр и на основании этого ставит диагноз. Психиатрические диагнозы могут быть разные – от серьёзных хронических заболеваний, которыми человек болен всю жизнь, до кратковременной реакции на стресс или проблем со сном. Эти состояния — не хронические заболевания, у них есть начало и есть конец. Но они тоже попадут в этот регистр».



В итоге только в этом году и только к самой Неперте приходило с десяток человек, которых медкомиссии завернули именно из-за слова «актуально». А сколько людей обращаются к ее коллегам? А сколько никуда не обращаются, а просто остаются без нужной справки и, соответственно, без работы?

LSM+ обратился в Национальную службу здравоохранения. Там признали, что проблема есть — медики неверно интерпретируют статус «актуальный». И утешили. Вот что сообщила Александра Козлова, замначальника отдела развития IT-проектов Национальной службы здравоохранения: «Мы предлагаем решение, которое будет чисто техническим. Сейчас у карты указан статус — «актуальный». Мы изменим статус на «документ актуальный». Так мы хотим обратить внимание, что связи с диагнозом нет, статус связан только с документом. Не могу сказать точные сроки, но в ближайшие недели мы уже начнём тестирование этих изменений».

Вот уж выход так выход! Что это меняет? Да вообще ничего. «Документ актуальный» будет восприниматься психиатрами точно так же, как и просто слово «актуальный». Любой человек понимает слово «актуальный», как то, что действует прямо сейчас. И словари это подтверждают: «актуальный — 1) очень важный для настоящего момента, 2) существующий, проявляющийся в действительности».

Однако в Национальной службе здравоохранения, видимо, говорят, на каком-то своем птичьем языке, наделяя слова собственными значениями. Там вцепились в слово «актуальный», словно без него регистр просто провалится в тартарары. Заменить его на выражение «заполнено верно» — и проблемы нет. Но такой вариант отделу развития IT-проектов почем-то в голову не приходит. И теперь он усиленно внедряет решение, которое ничего не решит.