Одна фраза в сериале попыталась стереть её карьеру. Но она не сдалась.

Редакция PRESS 2 декабря, 2025 09:12

Сериал "Гамбит королевы" от Netflix в 2020 году привлек внимание миллионов зрителей во всём мире и сделал звездой актрису, игравшую шахматистку. А в Тбилиси 79-летняя Нона Гаприндашвили смотрела финал и еле сдерживала раздражение. В кадре прозвучало её имя — и следом фраза, которая перечёркивала всю её жизнь:«Она женский чемпион мира и никогда не играла с мужчинами».

Проблема в том, что Нона делала именно это. И делала блестяще.

Родилась в 1941-м в Грузии. Была единственной девочкой среди шести детей. В 12 лет выигрывала турниры, в 21-год стала чемпионкой мира, разгромив Елизавету Быкову со счётом 9–2. Но ей было мало женских соревнований. Она выходила против сильнейших мужчин планеты — Кереса, Таля, Глигорича.
К 1968 году, когда сериал уверял обратное, она сыграла с минимум 59 мужчинами, включая 10 гроссмейстеров, и многих просто обыграла.

В 1977-м Гаприндашвили вошла в историю, став первой женщиной, которая показала лучший результат на престижном турнире Lone Pine в Калифорнии.
В 1978-м ФИДЕ присвоило ей звание гроссмейстера — не “женского”, а общего, такого же, как у Фишера, Каспарова и Таля.

И вот спустя десятилетия сериал одной фразой решил переписать её биографию. В книге всё было правильно. В сценарии — нет. Нона написала Netflix письмо: поправьте ошибку. Ответ? Отказ.

Тогда 80-летняя реальная легенда подала иск о клевете на 5 миллионов долларов против могущественной корпорации.
Netflix уверял, что “это вымысел”. Суд напомнил: если используется реальное имя и реальные факты — вымысел должен быть аккуратным. Судья увидел «признаки пренебрежения правдой».
В 2022 году компания пошла на мировое соглашение.

Сегодня Ноне 84 года. Она продолжает играть, а в 81 взяла свой восьмой титул чемпионки мира среди сеньоров. Главный шахматный дворец Тбилиси носит её имя, а ФИДЕ учредила Кубок Гаприндашвили.

Она не фантазировала о том, чтобы ломать барьеры.
Она делала это по-настоящему.

Факт дня: Нона Гаприндашвили — первая женщина-гроссмейстер в истории.

