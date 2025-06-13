Одеколон и самогон вытесняют водку: что на самом деле пьют в Латвии?

Однако исполнительный директор Латвийской ассоциации алкогольной отрасли Давис Витолс в интервью на Латвийском радио 4, с этими цифрами не согласен. По его словам, объёмы контрафактного алкоголя в Латвии за последние годы существенно снизились: «Сейчас у нас нет никаких доказательств того, что контрафактный алкоголь является для Латвии проблемой. Последний подобный случай был зафиксирован лет девять назад, когда под Огре подпольно производили поддельную водку Smirnoff. Конечно, иногда фальсифицированный алкоголь появляется, но не в таких масштабах».



По словам Витолса, реальная проблема сегодня — это употребление одеколона внутрь. Из-за роста акцизов и повышения цен на алкоголь, часть социально уязвимых граждан перешла на косметические жидкости, которые не предназначены для приёма внутрь, но содержат спирт.

Витолс также подтвердил, что вблизи восточной границы страны (с Россией и Беларусью) риски появления поддельного алкоголя выше. Однако он подчеркнул, что в последнее время объёмы контрафактного алкоголя, поступающего из-за границы, значительно уступают объёмам самодельного алкоголя, который производится внутри Латвии. Люди покупают легальный спирт на территории Евросоюза и из него делают алкогольные напитки.