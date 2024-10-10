Очередной любопытный тендер: Рижская дума хочет нанять фотографов за 30 000 евро

Договор планируется заключить на один год.

Интересны и требования к претендентам: соискатели должны иметь не просто опыт работы, а располагать в своем портфолио за три предыдущих года как минимум тремя заказами, стоимостью не менее 10 000 евро каждый. А минимальный средний финансовый (чистый) оборот участника тендера должен за предыдущие три отчетных года в совокупности составлять не менее 35 000 евро.

Претендент должен обеспечить по тендеру для работы хотя бы трех фотографов, каждый из которых за предыдущие три года снял хотя бы два мероприятия, в которых участвовало более 100 человек. А также принимал участие хотя бы в трех мероприятиях для прессы (конференции, интервью, встречи и открытие чего-либо). Ну и постоянно оказывал услуги фотографа все три года.

И для чего же Рижской думе понадобилось объявлять такой тендер? Вот перечень того, что нужно будет делать соискателям:

фотожурналистика различных текущих событий и мероприятий Рижской думы;

фотосъемка руководства Рижской думы, должностных лиц и работников, а также участников мероприятий, в том числе портретные сессии должностных лиц;

фотосъемка объектов инфраструктуры города Риги (с использованием дрона и без него);

транспортировка фотографа(ов) к месту проведения мероприятия в пределах Риги без дополнительной оплаты (фотографы не получают плату за время, потраченное на дорогу).

При этом Рижская дума хочет, чтобы услуги фотосъемки оказывались им в любой день недели и в любое время суток - по требованию. И предупреждает, что фотоуслуги могут потребоваться для нескольких одновременных мероприятий (до 3-х мероприятий).

А представленные фотографии должны быть качественными и обработанными (при необходимости цветокоррекция и т.п.).