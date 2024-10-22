Очереди в шиномонтажах: водители массово меняют «резину»

Активный сезон смены резины начался около 2-3 недель назад. Уже сейчас можно заметить очереди в шиномонтажных мастерских. Работники говорят, что это только начало.

«Ажиотаж, в целом, огромный — всем надо всё и сразу. Конечно, это не всегда возможно. Иногда приходится и постоять в очереди один, два дня, прежде чем мы поменяем резину. Мы абсолютно всем всегда советуем звонить за три-четыре дня и бронировать место. Приезжать к нам лучше тоже своевременно, немного заранее назначенного времени», — сказал руководитель шиномонтажного сервиса Зигмарс Гемис.

С октября этого года на всех покрышках для зимнего сезона, особенно всесезонных, должна быть специальная маркировка. При выборе всесезонных шин необходимо обратить внимание на значок горы со снежинкой. Но самое главное — своевременно поменять резину и не ждать, пока выпадет первый снег, поскольку с наступлением морозов летние шины не обеспечивают надежного сцепления с дорогой.

Средняя цена замены шин по стране — около 30 -45 евро за весь комплект. Обычно в услугу входит замена, балансировка, монтаж клапанов, обслуживание всего диска. Услуга занимает около получаса.