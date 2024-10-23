При этом больницы больше не могут переводить деньги, оставшиеся от невыполненных квот, на те обследования, где сейчас самые длинные очереди. В понедельник публично прозвучала информация об исчерпанных квотах на операции по реконструкции груди. Министр здравоохранения Хосам Абу Мери подтвердил Латвийскому телевидению: в этом году дополнительных средств на реконструкцию груди после онкологических операций не будет. Министр пояснил, что в текущем году уже найдены средства на дополнительные 39 операций, всего прооперировано более 370 пациенток. Но Рижская Восточная клиническая университетская больница (РВКУС) должна планировать работу в рамках выделенных квот, и на то, что в конце года найдутся дополнительные средства, рассчитывать нельзя.

"К сожалению, это вопрос организации. Если учреждение привыкает, что в первом полугодии можно потратить все квоты, что ждет тех, кто записан в октябре или ноябре? Их переведут на январь, февраль или март следующего года. И это неправильно. В последний месяц года, в ноябре или декабре, государство всегда находило средства, чтобы эту переработку покрыть. Вы знаете бюджет. Нет у нас таких средств", - сказал министр.