Очереди на заправках и горящие НПЗ: почему в России снова не хватает бензина

География дефицита

В августе 2025 года в нескольких городах на юге и Дальнем Востоке России начались перебои с топливом. Острее всего его нехватка ощущается в регионах, где мало крупных нефтеперерабатывающих заводов.

В Курильском районе Сахалинской области продажу бензина АИ-92 временно остановили полностью, сохранив остатки топлива исключительно для нужд спецтранспорта, сообщил глава муниципального округа Константин Истомин. До этого действовало ограничение в 10 литров на человека.

В Приморье автомобилисты часами стоят в очередях на заправках, в некоторых районах Забайкалья и аннексированного Крыма топливо начали продавать только предприятиям, а в интернете устраивают аукцион на бензин — до 300 рублей за литр. Дизельное топливо при этом по-прежнему доступно.

Для сравнения: средняя потребительская цена бензина в России на 25 августа составляла 62,08 рубля за литр, по последним данным Росстата. По отношению к началу года цены повысились более чем на 6%.

Власти обещают стабилизировать ситуацию. Глава Курильского района Константин Истомин, в частности, обещал, что очередная партия топлива для островов должна поступить 25 августа, но до сих пор подтверждения этой информации у него в телеграм-канале нет.

В конце августа в украинских СМИ появились сообщения о предполагаемом взрыве на магистральном нефтепроводе Рязань-Москва, который, в частности, использовался для транспортировки топлива в московские аэропорты. При этом официально ни российские, ни киевские власти это не подтверждали.

Рязанский НПЗ компании «Роснефть» уже дважды подвергался атакам за последние три месяца, и после последней из них в начале августа, по данным Reuters, сократил переработку нефти примерно на половину своей мощности.

Масштаб разрушений

С начала августа Русской службе Би-би-си совместно с отделом фактчекинга BBC Verify удалось подтвердить по видео и спутниковым снимкам по меньшей мере 10 крупных атак на топливную инфраструктуру России, а если учитывать те, о которых сообщали обе стороны конфликта, но которые не всегда имели визуальное подтверждение, то 17.

Для сравнения: в мае–июле фиксировалось не более одной-двух атак на топливные объекты в месяц на фоне начавшихся переговоров о возможном перемирии между Россией и Украиной. В августе прошлого года их было всего пять, и они затрагивали главным образом южные регионы (Ростовскую область и Краснодарский край), сейчас же их география намного шире и включает, к примеру, Тамбовскую область, где атаке подверглась Никольская нефтенасосная станция, из-за чего прерывались поставки нефти из России в Венгрию.

По меньшей мере четыре НПЗ были полностью или частично выведены из строя. Атаки сопровождались крупными пожарами, а согласно данным российских СМИ, в отдельных случаях пострадали сотрудники предприятий.

Так, на Новошахтинском НПЗ пожар после атаки дронов удалось потушить только на пятый день, и, судя по спутниковым снимкам PlanetLabs от 27 августа, несколько резервуаров на предприятии полностью сгорели.

По данным издания «Коммерсант», из-за плановых ремонтов и инцидентов на НПЗ производство бензина ко второй половине августа снизилось почти на 10% (примерно с 123,6 тыс. тонн в среднем в сутки в январе до 102,2 тыс. тонн в первые 19 дней августа). По оценкам Reuters, украинские удары вывели из строя российские объекты нефтегазовой отрасли, обеспечивающие не менее 17% общенациональной мощности переработки, или 1,1 млн баррелей в сутки. Официальная статистика по производству была закрыта весной прошлого года.

Под ударом оказались не только НПЗ, но и другие объекты топливной отрасли. В порту Усть-Луга, где компания «Новатэк» перерабатывает газовый конденсат, загорелись установки, так называемые сплиттеры, которые, как своеобразное сито, делят газовый конденсат на разные компоненты. По данным Reuters, повреждена как минимум одна из трех установок, по другим источникам — две. В первом полугодии завод переработал 4,2 млн тонн сырья. Сроки и объемы возобновления работы остаются неясными.

Ситуация напоминает январь 2024 года, когда после аналогичного пожара в Усть-Луге восстановительные работы заняли около месяца.

Примерно столько же, согласно материалу Bloomberg, потребуется Волгоградскому НПЗ, принадлежащему «Лукойлу», для возобновления работы после очередной украинской атаки 15 августа, при которой были повреждены технологические установки, составляющие около 90% перерабатывающей мощности предприятия. Компания, по словам источника Bloomberg, планирует возобновить работу к 10 сентября, на неделю раньше, чем предполагалось ранее.

Атаки украинских дронов на российские нефтяные объекты начались в начале 2024 года, и к концу марта, по оценкам «Новой газеты Европа» (признана нежелательной в России), предположительно, было выведено из строя примерно 16% от российского производства автомобильного топлива. Спустя два месяца Росстат перестал публиковать данные о производстве нефтепродуктов в России.

Всего за прошлый год Русская служба Би-би-си насчитала более 80 подобных атак. Этим летом наблюдалось относительное затишье после почти 30 атак в первые три месяца года. Теперь они возобновились с новой силой и стали более масштабными.

Россия в этом месяце тоже усилила удары по энергетической инфраструктуре Украины.

Системные проблемы отрасли

Август традиционно является напряженным месяцем для топливного рынка России: одновременно растет спрос со стороны автомобилистов, отправляющихся в отпуска, и аграриев. Даже без украинских атак ситуация на рынке была бы достаточно напряженной, но их последствия, по всей видимости, еще больше усугубили ситуацию.

Оптовые цены на бензин на Петербургской товарно-сырьевой бирже за август уже восемь раз обновляли исторический рекорд, хотя в последние дни постепенно начали снижаться. Еще в конце июля, до резко активизировавшихся украинских атак, российские власти запретили экспорт бензина всем производителям нефтепродуктов. Теперь, как следует из заявления Минэнерго от 27 августа 2025 года, ограничения будут действовать как минимум еще месяц, а для непроизводителей, то есть компаний, которые закупают топливо у других и перепродают, — и вовсе до ноября.

Некоторые СМИ высказывают предположения, что для восполнения дефицита России, скорее всего, вновь придется обращаться к Беларуси, как это уже происходило в 2024 году. Но, по данным Службы внешней разведки Украины, ресурсы Минска ограничены, и ему предпочтительнее фокусироваться на странах, где стоимость топлива значительно выше. Так, по данным Reuters, в первой половине марта 2024 г. Беларусь поставила лишь 3 тыс. тонн бензина, а также велись переговоры с Казахстаном о возможной поставке 100 тыс. тонн.

Как писало издание The Bell (признано «иностранным агентом» в России) в рассылке от 22 августа, российская нефтяная отрасль десятилетиями была ориентирована на производство дизельного топлива, которое охотно закупала Европа. Мощности по выпуску бензина развивались значительно хуже, а значит, временно выбывшие из строя из-за атак НПЗ сложно заменить.

Западные санкции из-за войны с Украиной серьезно осложняют ремонт поврежденных НПЗ: многие детали и технологии ранее закупались за рубежом. Теперь оперативная замена их российскими аналогами не всегда возможна.

Как заявил эксперт Кирилл Родионов в интервью РБК ТВ, «безопасность НПЗ, снятие санкций с российской нефтепереработки и резкое повышение нормативов биржевых продаж, которое приведет к усилению конкуренции на бирже и снижению цен в рознице — вот три условия выхода из кризиса».

Помимо бензина, по данным Reuters, эти атаки могли сократить российский экспорт сырой нефти до 500 000 баррелей в сутки. Сам порт Усть-Луга в настоящее время работает лишь на половину своих мощностей — около 350 000 баррелей в день вместо обычных 700 000, и неясно, когда терминал полностью восстановит работу.

Парадоксально, но атаки на НПЗ одновременно и ослабляют внутреннюю переработку, и стимулируют экспорт сырой нефти — поскольку меньше нефти перерабатывается внутри страны, больше сырья остается для отгрузки за рубеж. Поэтому, согласно источникам Reuters, в конце августа Россия пересмотрела планы экспорта из западных портов в сторону увеличения на 200 тыс. баррелей в сутки (вместо 180 тыс.).