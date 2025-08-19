Очень тепло и почти без дождя: погода во вторник

Кратковременные дожди и грозы возможны во второй половине дня на востоке страны. Будет дуть слабый и умеренный западный ветер, во время грозы - порывистый. Воздух прогреется до +20...+25 градусов.

В Риге существенных осадков не ожидается, а температура воздуха составит +23...+25 градусов.