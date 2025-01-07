Очень скользко и ходить и ездить: латвийцев предупреждают о сильном гололёде

Как отмечает LETA, во вторник утром на тротуарах Риги также очень скользко. По этой причине в ранние утренние часы в местах, где тротуары не были засыпаны, некоторые пешеходы предпочитали двигаться по проезжей части.

Как сообщает LVC, на обработке скользких участков дорог по всей стране задействовано 146 единиц зимней техники.

Около 6:50 худшие условия движения на основных дорогах были на участке Сигулдского шоссе от Вириши до границы с Эстонией, на участке А13 граница России (Гребнева)-Резекне-Даугавпилс-граница Литвы (Медуми) между Берзгали и Гребневой , на участке Резекненского шоссе между Резекне и Зилупе и Даугавпилсом на участке шоссе от Извалды до границы с Россией.

Условия движения сложные на автомагистралях по всему Видземе, а также в центре Латгалии и Курземе. С другой стороны, в окрестностях Лиепаи, Елгавы и Бауски, а также кое-где на трассах Даугавпилса и Тинужи-Кокнесе есть редкие участки автомагистралей, на которых сегодня утром условия движения удовлетворительные.

Движение по региональным автомагистралям затруднено по всей Латвии, но особенно сложно на региональных автомагистралях вокруг Даугавпилса, Мадоны, Екабпилса, Краславы и Лудзы.

Уборка дорог проводится в приоритетном порядке, наибольшее внимание уделяется тем дорогам, которыми пользуется наибольшее количество пользователей. Особенно тяжелые условия движения зимой будут на гравийных дорогах, которые зимой удерживаются слоем снега. Для улучшения условий движения их опасные места посыпают противоскользящими материалами, но эти работы не всегда эффективны.

LVC предлагает водителям учитывать погоду при планировании поездок, выделять дополнительное время на дорогу, а также выбирать безопасную скорость движения и расстояние, соответствующее состоянию дорожного покрытия.