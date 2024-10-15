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Очень хочется денег: коалиция рассматривает возможность восстановления депутатских квот

Редакция PRESS 15 октября, 2024 17:07

Новости Латвии 0 комментариев

Формирующие правительство партии рассматривают возможность восстановления так называемых депутатских квот, которые в прошлом подвергались резкой критике.

Депутатские квоты - это бюджетные средства, которые выделяются на предлагаемые депутатами проекты.

Как сообщил журналистам председатель комиссии по бюджету и финансам Янис Рейрс ("Новое Единство"), в бюджете на 2025 год депутатские квоты не предусмотрены, но этот вопрос будет обсуждаться в коалиции.

По словам Рейрса, он не видит ничего плохого в таких квотах, так как депутаты встречаются с населением и видят потребности общества "немного по-другому".

Он также отметил, что 90% всех средств в рамках депутатских квот получает негосударственный сектор.

"Я не вижу ничего плохого в том, чтобы выделить дополнительное финансирование, например, обществу "Apeirons". Правительство работает на макроэкономическом уровне, а мы [депутаты] имеем возможность и право работать на микроуровне", - сказал Рейрс.

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