Обязательные консультации перед абортом: а что с правами человека?

20 октября, 2025 18:17

LETA

Инициатива о введении обязательных консультаций для женщин, желающих прервать беременность по собственному желанию, вызывает серьезные опасения с точки зрения прав человека, считает омбудсмен Карина Палкова.

Через Бюро омбудсмена Палкова сообщила агентству ЛЕТА, что, хотя данное предложение подается как "мера поддержки" и "защита нерожденной жизни", фактически оно затрагивает права женщин на автономию, самоопределение, частную и семейную жизнь, а также может рассматриваться как косвенный механизм принуждения, который несоразмерно ограничивает свободу выбора женщины.

Палкова поясняет, что Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) неоднократно подчеркивал: право на частную жизнь в соответствии со статьей 8 Европейской конвенции о правах человека включает право человека на самостоятельное принятие решений, касающихся собственного тела, здоровья и репродуктивной жизни. В судебной практике закреплен принцип, что вмешательство государства в эту сферу может быть законным лишь в том случае, если оно: имеет правовое основание и ясно определено законом; преследует легитимную цель - защиту прав других лиц или общественных интересов; является необходимым в демократическом обществе и соразмерно поставленной цели.

При этом сама по себе обязательная консультация не является автоматически запрещенной, однако ее принудительный характер - если она становится предварительным условием для получения медицинской услуги - может представлять собой неоправданное вмешательство в автономию женщины. Это особенно деликатная область, в которой ЕСПЧ последовательно признает, что государство имеет широкую свободу действий, но при этом обязано всегда соблюдать принципы уважения человеческого достоинства и право человека на принятие решений о собственной жизни.

Омбудсмен отмечает, что в настоящее время законодательство Латвии уже предусматривает возможность получения женщиной консультации, если она сама этого желает. По словам Палковой, такой подход соответствует стандартам прав человека, поскольку уважает индивидуальную ситуацию женщины и ее способность принимать решение на основе информации.

Однако предложение сделать консультацию обязательным условием для проведения аборта фактически означало бы, что женщина не может реализовать свои законные права без прохождения установленной государством промежуточной процедуры. "Это может стать косвенным препятствием, которое задерживает или затрудняет доступ к аборту. Именно такие ситуации ЕСПЧ неоднократно критиковал в своей практике", - подчеркивает омбудсмен.

Она также отмечает, что с точки зрения прав человека тело женщины принадлежит только ей самой и решение о беременности может принимать только она. Принуждение к получению консультации, особенно если она включает "побуждение к продолжению беременности", может восприниматься как покровительственное отношение, унижающее достоинство женщины, считает Палкова.

Кроме того, предложение предусматривает обязательную консультацию и для будущего отца ребенка. Такая норма может создать ситуации, в которых решение женщины будет косвенно поставлено под сомнение или подвержено внешнему влиянию, что противоречит закрепленным в статье 8 Европейской конвенции о правах человека правам на личную автономию и частную жизнь, отмечает омбудсмен.

На практике это может быть также объективно невозможно - например, если отец ребенка неизвестен, женщина не хочет его называть или он недоступен. "В таких случаях требование консультации для обоих родителей становится препятствием для реализации репродуктивных прав и фактически ограничивает доступ женщины к законному прерыванию беременности", - говорит омбудсмен. Она добавляет, что подобное требование может подвергнуть женщину риску в случае насилия, если ее вынудят привлечь человека, с которым она не желает контактировать.

Как отмечает омбудсмен, Комитет ООН по правам человека и Комитет по ликвидации дискриминации в отношении женщин неоднократно призывали государства воздерживаться от принудительных консультаций и обязательных периодов ожидания, которые могут препятствовать женщинам в доступе к безопасным и легальным абортам.

Палкова подчеркивает, что обязанность государства - защищать как жизнь, так и основные права личности. "Однако в данном случае введение обязательных консультаций несоразмерно ограничило бы права женщин на самоопределение, частную жизнь и телесную неприкосновенность", - уверена омбудсмен.

Она подчеркивает, что поддержка и информирование по вопросам репродуктивного здоровья имеют большое значение, но должны оставаться добровольными. Только в этом случае обеспечиваются подлинная автономия и достоинство женщины, гарантированные как Европейской конвенцией о правах человека, так и Конституцией Латвии, добавила омбудсмен.

Как сообщалось, депутаты оппозиционных партий - Национального объединения и "Латвия на первом месте" (ЛПМ) Юргис Клотиньш (Нацобъединение), Янис Грасбергс (Нацобъединение) и Рамона Петра́вича (ЛПМ) подали предложения о внесении поправок в закон о сексуальном и репродуктивном здоровье, предусматривающих введение в Латвии обязательных консультаций для женщин, желающих прервать беременность по собственному желанию.

Депутаты предлагают дополнить закон понятием "нерожденная жизнь", под которым понимается "жизнь человека, начинающаяся с момента оплодотворения, когда мужская и женская половые клетки сливаются".

Оппозиционные политики намерены закрепить в законе требование, чтобы беременная женщина, желающая искусственно прервать беременность, а также будущий отец ребенка прошли оплаченную государством консультацию у специально обученного специалиста. Кабинет министров должен будет установить требования к образованию таких специалистов, содержанию программы их подготовки, а также порядок информирования о возможности получения консультации и соответствующие методические рекомендации для ее проведения.
 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

