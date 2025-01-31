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Обвиняют в фашизме только из-за требований к госязыку: Рукс планирует обелить имя главы Латгальской полиции

Редакция PRESS 31 января, 2025 15:51

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На днях мы публиковали перевод открытого письма работников латгальской полиции, в котором те обвиняли своего прямого руководителя Гунарса Тропса в дискриминации не латышей по этническому принципу.  Письмо было адресовано премьеру Эвике Силине и министру внутренних дел Рихарду Козловскису, а также попало в СМИ. В результате Министерство внутренних дел запланировало проверку ситуации. Но глава Госполции Армандс Рукс заранее не верит обвинениям, сообщает LSM.

"Я отказываюсь верить в то, что утверждается в этом анонимном письме, но нам нужно это доказать, доказать добросовестность господина Тропса", — подчеркнул Рукс.

Глава госполиции допускает, что требование использовать государственный язык на работе в Латгальском управлении прежде не соблюдалось так строго, как под руководством Гунтарса Тропcа. Возможно именно это и привело к такой реакции работников.

"Фашизм в высшем руководстве Государственной полиции. И эти обвинения были получены только из-за требования, что рабочим языком должен быть латышский язык, как это требует закон и солидаризация с украинским народом", - сказал Рукс Латвийскому телевидению.

У Латвийского профсоюза сотрудников внутренних дел также нет доказательств описанных в письме действий. Представители Даугавпилского отделения профсоюза только слышали о том, что такое письмо готовится.

"Мы обеспокоены политической окраской этого вопроса. Не является ли это саботажем, направленным против учреждения и конкретно регионального начальника?" — сказал председатель профсоюза Армандс Аугустанс.

Глава профсоюза допускает, что есть разногласия по организационным вопросам, но не верит в то, что начальник мог упрекнуть подчиненного за то, что тот говорил со своим ребенком по-русски. При этом Аугустансу известно, что в Риге полицейских штрафовали за то, что они используют язык нацменьшинства.

"К нашему удивлению, никто в Рижском регионе не позволил себе публично или анонимно написать жалобу, что региональный начальник или глава Государственной полиции запретил или наказал кого-то за разговоры на русском языке. Поэтому эта история из Даугавпилса выглядит странно", — заявил Аугустанс.

В профсоюзе также допускают, что конфликт может быть связан с контролем порядка в Даугавпилсе 9 мая, с тем, что полицейских оштрафовали за невмешательство в случае нарушений. В Государственной полиции это опровергают.

В Службе государственной безопасности подтверждают, что были проинформированы о письме и служебной проверке, но пока воздерживаются от более широких комментариев.

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