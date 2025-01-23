Коллектив Латгальской полиции выступил против шефа: он называет подчиненных оккупантами и унижает по нацпризнаку

Подчиненные Гунарса Тропса пишут, что он преследует сотрудников Латгальского регионального управления Государственной полиции, высказывая оскорбления и дискриминационные замечания, связанные с национальностью, языком и организацией труда.

«Гундарс Тропс публично высказывал оскорбительные и неуважительные замечания в адрес сотрудников Латгальского регионального управления Государственной полиции на основании того, что они предпочитают общаться со своими детьми на русском языке. Такие действия унижают достоинство людей, создают негативную рабочую атмосферу и способствуют расколу общества по языковому признаку», - пишут полицейские из Латгалии.

Они отмечают, что дискриминация запрещена законом. По их словам, действия Тропса нарушают 91-ый пункт Сатверсме: «Все люди в Латвии равны перед законом и судом. Права человека должны осуществляться без какой-либо дискриминации», а также нарушают 78-ую статью Уголовного закона: «Действия, направленные на разжигание национальной, этнической или расовой ненависти или вражды», что является уголовным преступлением.

Работники пишут, что при выполнении своих рабочих обязанностей они используют госязык и все лояльны к Латвийскому государству.

«Однако мы, сотрудники Латгальского регионального управления Государственной полиции, не все являемся этническими латышами. У нас есть польские, белорусские, еврейские, украинские, русские и другие этнические корни, как это было в Латгальском регионе на протяжении веков. Общение с русскоязычными людьми по телефону не означает, что мы лояльны к режиму Российской Федерации», - пишут полицейские.

И сообщают, что глава Латгальского регионального управления Госполиции называет их оккупантами.

«Обвинения Гундарса Тропса в том, что мы являемся оккупантами и поддерживаем оккупантский режим, не выдерживают критики, потому что наши семьи живут в Латвии уже сотни лет, и мы уже три года неустанно поддерживаем украинцев в их борьбе за сохранение независимости. Для начальника стоять за дверью своего кабинета и подслушивать личные разговоры полицейских - низко, и не менее неуважительно врываться в разгар допроса в кабинет, когда человека допрашивают на русском языке, и делать замечания о том, что все в Латвии должны говорить по-латышски, не вдаваясь в то, что допрашиваемый является гражданином Республики Беларусь, Украины или Российской Федерации. Гундарс Тропс также оскорбляет латгальцев, которые являются стержнем дружбы и ядром патриотизма в нашем коллективе, указывая, что глупый диалект - это не язык», - жалуются люди.

И приводят некоторые высказывания начальника полиции: «Мы русских всегда давили и будем давить»; «Чангалы как были нищими, так и будут нищими»; «В Видземе все думают, что чангалы гонят шмаковку и пьют, ха-ха»; «Нет такой национальности, как белорус»; «Евреев здесь нет как вида»; «Какое отношение Латвия имеет к польским бандитам».

Работники пишут: «Мы уже четыре года пытаемся предотвратить проникновение в Латвию нелегальных иммигрантов и боевиков из Российской Федерации, но нас регулярно унижают. Почему? Мы превратились из многонациональной, сплоченной полиции в запуганных сотрудников, которым угрожают увольнением, якобы нелояльны. Мы, которые борются с преступниками разных национальностей. Почему нелояльны? Потому что мы говорим по-русски с детьми и с теми, кого допрашиваем. Очень больно, очень, потому что мы сомневаемся, что Гундарс Троп более лоялен, чем мы. Если начнется бунт или нападение, мы останемся, чтобы защитить нашу землю, которая дала нашим семьям приют много веков назад и за которую мы заплатили своей кровью. Мы, несчастные поляки, белорусы, жиды и чангалы. Но куда денется Гундар Троп и ему подобные?», - рассуждают латгальские стражи правопорядка.

Они неоднократно жаловались на своего начальника вышестоящим сотрудникам Госполиции. Но вместо того, чтобы откликнуться на жалобы работников, в Госполиции поддержали продление рабочих полномочий Тропса, хотя на этот пост было много других претендентов.

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