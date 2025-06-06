«Обучение было хаотичным»: что за сбои на избирательных участках?

Представитель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Андрей Вайварс рассказала газете "Diena", что между обеспечивающими техническую сторону выборов учреждениями идет активный диалог, чтобы предотвратить возможные сбои в день выборов 7 июня. Комиссии проинструктированы, как действовать в случае неполадок, и проголосовать дважды никто не сможет даже в случае временной остановки системы.

Вайварс заверил, что даже если кто-то захотел бы воспользоваться ситуацией и попытался проголосовать на нескольких участках, это невозможно: если данные уже введены в систему, при повторном вводе вручную система их не примет.

На выборах в Европарламент были попытки голосовать и по почте из-за границы, и лично на участке, но дублирующиеся голоса засчитаны не были.

В четверг предварительное голосование прошло без инцидентов, однако в ожидании субботы продолжается обмен упреками между обеспечивающими проведение выборов органами. Так, руководитель ЦИК Кристине Саулите на заседании Сейма во вторник заявила, что сбои в понедельник были связаны в том числе с недостаточной подготовленностью некоторых сотрудников избирательных участков.

С этим не согласился председатель Рижской избирательной комиссии Марис Звиедрис, заявив, что на участках работают квалифицированные сотрудники, которые посвятили много времени тестированию новой системы, в ходе которого были выявлены многочисленные недостатки, которые впоследствии устранялись и система совершенствовалась.

Руководитель 75-го избирательного участка в Риге Дайна Гулбиня заявила, что обучение было хаотичным. ЦИК на это ответила, что обучение проводилось согласно четко разработанной программе с определенными сроками и местами тестирования, но не все члены комиссий усвоили эти знания.

В среду появились сообщения о возможной внешней угрозе избирательной системе, которые впоследствии были опровергнуты. По словам представителей комиссий, внезапный переход на ручную регистрацию с использованием регистрационных конвертов вызвал очереди и недовольство избирателей, которые высказывали претензии именно членам комиссий, хотя не они были виновны в сложившейся ситуации.

(Diena)