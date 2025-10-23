«Ясно, что цены на билеты рано или поздно увеличатся. И, конечно, целесообразнее, чтобы это происходило постепенно, каждый год или раз в два года, чем неожиданно в один день они вырастут на 30–40 %», – сказал Клейнбергс.

На вопрос, может ли билет подорожать до 2 евро, мэр ответил, что «не хочет спекулировать цифрами». Он подчеркнул, что нынешняя стоимость проезда ниже себестоимости для Rīgas Satiksme.

«Рига еще и оплачивает транспорт для жителей Яунмарупе. И если Пририжье начнет участвовать в оплате, мы будем развивать свой транспорт», – добавил Клейнбергс.

Помимо тарифов, столичные власти готовят крупные инфраструктурные проекты. По словам мэра, ведутся подготовительные работы для запуска речных трамваев по Даугаве, а также планируется капитальный ремонт Вантового моста на сумму около 70 миллионов евро.