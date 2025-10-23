Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Общественный транспорт в Риге подорожает с 2026 года — мэру Риги это ясно

23 октября, 2025 20:15

Важно 1 комментариев

С 2026 года в Риге подорожает не только вывоз отходов и отопление, но и может вырасти стоимость проезда в общественном транспорте. Об этом заявил мэр столицы Виестурс Клейнбергс («Прогрессивные») в передаче «Открытый разговор» на Latvijas Radio 4.

«Ясно, что цены на билеты рано или поздно увеличатся. И, конечно, целесообразнее, чтобы это происходило постепенно, каждый год или раз в два года, чем неожиданно в один день они вырастут на 30–40 %», – сказал Клейнбергс.

На вопрос, может ли билет подорожать до 2 евро, мэр ответил, что «не хочет спекулировать цифрами». Он подчеркнул, что нынешняя стоимость проезда ниже себестоимости для Rīgas Satiksme.

«Рига еще и оплачивает транспорт для жителей Яунмарупе. И если Пририжье начнет участвовать в оплате, мы будем развивать свой транспорт», – добавил Клейнбергс.

Помимо тарифов, столичные власти готовят крупные инфраструктурные проекты. По словам мэра, ведутся подготовительные работы для запуска речных трамваев по Даугаве, а также планируется капитальный ремонт Вантового моста на сумму около 70 миллионов евро.

Мост над регатой и налог на песок — как на глазах опять дорожает «Rail Baltica»

21:59

Важно 1 комментариев

Как сообщает TV3, грядущее повышение налога на природные ресурсы на песок гравий и торфа может значительно увеличить стоимость строительства Rail Baltica.

Сейм поддержал концептуально выход из Стамбульской конвенции и поставил под вопрос работу коалиции

21:59

Важно 1 комментариев

Сейм Латвии 23 октября концептуально поддержал инициативу об известии из так называемой Стамбульской конвенции — соглашения Совета Европы о предотвращении насилия в отношении женщин и домашнего насилия.

О медицинской помощи и льготах жителям Латвии: кому и сколько положено?

21:58

Выбор редакции 1 комментариев

Осень -- самая пора обострения хронических заболеваний. И вирусы не дремлют, к тому же добавляются все новые. Куда обращаться в первую очередь заболевшему человеку? Какими адресами надо запастись, чтобы вовремя получить необходимую медицинскую помощь? О том, что надо знать каждому пациенту...

К счастью, никого не было: упала часть стены Рижского техникума

21:26

Важно 1 комментариев

В среду днём на улице Кришьяня Валдемара, 1c произошёл опасный инцидент — с фасада здания с громким грохотом упал фрагмент штукатурки. По счастливой случайности в тот момент на тротуаре никого не было, и обломок разбился на пешеходной дорожке, не задев прохожих.

Мэр Огре лишится должности? Хелманис так и не получил допуск к гостайне

21:26

Новости Латвии 1 комментариев

Председатель Огрской краевой думы Эгил Хелманис, по словам министра смарт-управления и регионального развития Раймонда Чударса до сих пор не подал заявление на получение допуска к гостайне и продолжает находиться на больничном, сообщает LSM+ в новостном выпуске.

Большие яйца стали маленьким? Производитель объясняет, почему так кажется

21:09

Бизнес 1 комментариев

Одна из зрительниц TV24 пожаловалась, что «Большие яйца для завтрака», продаваемые в магазинах, будто стали заметно меньше. Представитель компании Balticovo Том Аушкапс объяснил, почему складывается такое впечатление.

Рижанам предложили самим найти главную рождественскую ёлку для столицы

21:09

Важно 1 комментариев

Муниципальное предприятие «Rīgas meži» приглашает жителей принять участие в поиске главных рождественских елей Риги. Как сообщили в компании, впервые горожанам предлагается самим помочь выбрать деревья, которые украсят Домскую и Ратушную площади в зимние праздники.

