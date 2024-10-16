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Оборона — не повод для коррупции и бездумных трат, или кто-то считает по другому? Андрей Козлов

Редакция PRESS 16 октября, 2024 08:32

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"Многие уже забыли про скандальный договор на миллионы евро по организации питания военных. Но, как оказалось, желание разбазаривать деньги налогоплательщиков в военном ведомстве никуда не исчезло. Только что министр обороны назначил служебное расследование по поводу удорожания подобия памятника возле военной базы Адажи. Удивительно, но факт: установка постамента и уже изжившего свой век бронетранспортера обошлись оборонному бюджету в 188 тысяч евро! - пишет Андрей Козлов, член партии "Стабильности!".

Возникает вопрос: а что создание таких памятников - это приоритет министерства обороны и Национальных вооруженных сил? Разве на это выделяются оборонному ведомству дополнительные бюджетные средства, отрывая их от той же медицины и социальной сферы?

Впрочем, эти 188 тысяч евро покажутся детской шалостью, если подтвердится информация о том, что так называемые средства противомобильности на границе закупались по завышенной цене.

Говорят, что стоимость одного элемента противотанковой обороны - так называего зуба дракона, - на рынке составляет 200 евро. Министерство обороны же платило за каждый такой элемент, по неофициальной информации, 600 евро. Чтобы проверить достоверность этой информации депутаты Сейма от партии "Стабильности!" направили срочный запрос министру обороны. Что ж, ждем ответ! Сами депутаты партии "Стабильности!" , если информация подтвердится, обещают реагировать оперативно и тут же обратиться в правоохранительные органы!"

 

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