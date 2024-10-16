Оборона — не повод для коррупции и бездумных трат, или кто-то считает по другому? Андрей Козлов

Возникает вопрос: а что создание таких памятников - это приоритет министерства обороны и Национальных вооруженных сил? Разве на это выделяются оборонному ведомству дополнительные бюджетные средства, отрывая их от той же медицины и социальной сферы?

Впрочем, эти 188 тысяч евро покажутся детской шалостью, если подтвердится информация о том, что так называемые средства противомобильности на границе закупались по завышенной цене.

Говорят, что стоимость одного элемента противотанковой обороны - так называего зуба дракона, - на рынке составляет 200 евро. Министерство обороны же платило за каждый такой элемент, по неофициальной информации, 600 евро. Чтобы проверить достоверность этой информации депутаты Сейма от партии "Стабильности!" направили срочный запрос министру обороны. Что ж, ждем ответ! Сами депутаты партии "Стабильности!" , если информация подтвердится, обещают реагировать оперативно и тут же обратиться в правоохранительные органы!"