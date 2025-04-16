Оборона аэропорта за счёт Фонда сплочения: прогнать дроны из Рижского аэроузла стоит 5 млн. евро

Он сообщил, что финансирование составит несколько миллионов евро. В свою очередь, представители Министерства сообщения ранее заявили агентству ЛЕТА, что комплексная система обнаружения дронов в Рижском аэропорту может обойтись примерно в пять миллионов евро.

Министр сообщения отметил, что разработаны конкретные решения и комплексная система защиты. При этом, не вдаваясь в детали, он сообщил, что при разработке этой системы Минообщения поддерживает тесный контакт с Министерством обороны, Национальными вооруженными силами и Министерством внутренних дел.

При этом Швинка не уточнил, когда может быть объявлена соответствующая закупка.

На вопрос, когда система может быть введена в действие, Швинка ответил, что речь идет о многослойной защите - детекторах разного уровня, которые постепенно внедряются начиная с этого года.

Доклад о действиях по защите Рижского аэропорта от несанкционированных полетов беспилотных летательных аппаратов рассматривался в закрытой части заседания правительства и имеет статус ограниченного доступа.

Как сообщалось, во второй половине марта этого года в Рижском аэропорту было установлено оборудование для обнаружения дронов, закупленное по результатам объявленного в прошлом году конкурса, с целью дополнения прежней системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов в Рижском аэропорту.

Также сообщалось, что 13 января этого года в воздушном пространстве Латвии были введены три краткосрочных ограничения. Все они были связаны с обнаруженными полетами беспилотных летательных аппаратов на территории аэропорта "Рига".

В полетах использовалось несколько беспилотников. По данным Агентства гражданской авиации, защитные системы не идентифицировали беспилотники, поскольку у них была отключена функция, позволяющая их обнаружить.