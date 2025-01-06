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Обойдёмся без России? Бизнес — о падении транзита

© LETA 6 января, 2025 15:31

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Транзитный бизнес Латвии, некогда столь прибыльный и значимый, сегодня далек от своих позиций 10-летней давности. Все это время грузооборот латвийских портов постепенно и неуклонно снижался, в основном из-за сокращения потока российских грузов.

В отрасли железнодорожных перевозок ситуация еще драматичнее - объем грузов за 10 лет уменьшился в несколько раз, государственное предприятие "Latvijas dzelzceļš" финансово "обескровлено" и превратилась в субсидируемую компанию, которая больше не в состоянии свести концы с концами без государственной поддержки.

Полномасштабное вторжение России в Украину и последовавшие за ним санкции только усугубили проблемы транзитной отрасли, попавшей под прицел общественного мнения за транзит марганцевой руды в Россию, "кровавого" зерна и других грузов.

Насколько этично вести бизнес с агрессором в военное время?

"Мы хотим, чтобы Украина победила, потому что, если Украина победит, мы будем в безопасности. И в то же время есть часть общества, которая по-прежнему хочет вести бизнес с Россией", - говорит бывший президент Банка Латвии Мартиньш Казакс. Он подчеркивает, что бизнес с агрессором полностью противоречит национальным интересам Латвии. Не стоит обманывать себя, что это лишь временное явление и когда-нибудь все встанет на свои места, отмечает он.

Иного мнения придерживается Латвийская ассоциация стивидоров, объединяющая работающих в портах грузоперевозчиков. Война когда-нибудь закончится, и торговые связи будут восстанавливаться, считают представители отрасли, подчеркивая, что транзитный бизнес не работает напрямую с Россией, а обрабатывает грузы международных партнеров, откуда бы они ни поступали. Страна просто не может позволить себе остановить этот сектор, подчеркивает ассоциация.

(Tv3.lv)

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