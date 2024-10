Во вторник в Дублине латвийские молодые игроки сыграли с сильнейшей командой Ирландии вничью 2:2. Однако сюрприз был не только на поле – организаторы матча по неосторожности составили программу игры так, что в ней оказались искажены имена нескольких латвийских игроков. Причем довольно обидно.

Например, Бруно Мелнис превратился в "Bruno the Black", в то время как Дарио Шитс стал "Dario Shit". В свою очередь Глеб Патикс стал "Gleb Liked It", а Роберт Мелькис - "Robert the Liar".

Очевидно авторы программки использовали "Google Translate".