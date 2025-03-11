«Обходятся нам почти в 2 миллиона евро в год»: политолог резко высказался о политических паразитах

Он пишет:

"Как ещё нагляднее показать, насколько бессмысленно используется должность парламентского секретаря в Латвии? Играем в «Что в саду?», прятки, догонялки? Или это уже ролевые игры для взрослых? Ответственность – никакая, а месячная зарплата – почти 7 тысяч…

А может, это какая-то многоходовая провокация? Начать бессмысленную ротацию, чтобы в конце концов упразднить эти должности? Если бы сама премьер-министр предложила это, свои бы не поняли, но таким образом, будто бы по глупой наивности, можно запустить значительные изменения. Если действительно так, это было бы очень осмысленным решением Эвики Силини! Однако я всё же допускаю, что это просто очередная глупость с инициативой, хотя даже в этом случае результат мог бы быть тем же…

Правда, не верю, что люди в Латвии смогут мириться с длинными очередями в больницах, пока у нас идут такие парламентские секретарские игры. Эти 15 политических паразитов обходятся нам почти в 2 миллиона евро в год, включая налоги и служебные расходы.

Приоритет правительства – безопасность и демография? Нет, дорогие латвийские налогоплательщики, затягиваем пояса, чтобы могли дальше сытно кормить своих парламентских секретарей!

И не смейте ликвидировать эту кормушку! Это же в латышском духе – бороться не против самой кормушки, а против тех, кто к ней приближен, в надежде, что, если долго толкаться рядом, и мне какой-нибудь кусочек перепадёт..." - заключает Розенвалдс.