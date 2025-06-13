Обгоревшая кожа, тепловой удар и другие напасти: как провести лето безопаснее — советы специалистов 

Зачастую родители считают летние каникулы более легким периодом, поскольку детям не надо вставать рано утром, меняется также распорядок их дня. Однако именно в это время года возрастает вероятность различных рисков для здоровья: обезвоживания, перегрева, укусов насекомых, инфекционных заболеваний и травм, так как летом мы часто забываем о регулярном употреблении жидкости, защите от солнца, гигиене купания в природных водоемах и правилах безопасности на улице, напоминает семейный врач З. Зитмане.

Кроме того, семейный врач, исходя из своей практики, отмечает, что летом дети чаще позже ложатся спать, едят менее регулярно и чаще перекусывают. Это может привести к усталости, раздражительности, снижению концентрации внимания и ослаблению иммунитета. Поэтому и во время каникул детям необходимо соблюдать распорядок дня. Рекомендуется ложиться и вставать в определенное время (+/- 1 час), обеспечить сбалансированное питание, включающее фрукты, овощи и воду, ограничивать экранное время, предлагая альтернативные занятия, и по возможности планировать дни с активными занятиями – спортом, чтением, семейным отдыхом.

Нельзя забывать и о профилактике травм. Активные игры и другие виды деятельности должны проходить под присмотром взрослых, детям необходимо носить соответствующие средства защиты – шлемы, защитные приспособления для суставов и локтей. Учите детей мерам безопасности, в том числе правилам дорожного движения, безопасности на воде и вблизи нее. Не оставляйте детей без присмотра вблизи воды или источников тепла. Не забудьте сделать детям прививку от клещевого энцефалита и использовать подходящие репелленты.

Защита кожи от солнца

Как защитить кожу детей от солнца? Избегайте пребывания на солнце с 11 до 16 часов, носите головной убор, солнцезащитные очки, легкую, дышащую одежду с длинными рукавами и пользуйтесь солнцезащитным кремом, советует семейный врач З. Зитмане. Солнцезащитную косметику нужно выбирать с защитой не менее SPF 30 или более сильной, а для детей младшего возраста использовать минеральные солнцезащитные средства (с оксидом цинка или диоксидом титана). Солнцезащитные средства необходимо использовать во время ежедневных прогулок, даже в пасмурные дни, так как ультрафиолетовые лучи легко проникают сквозь слой облаков.

Очень важно правильно использовать солнцезащитные средства, подчеркивает клинический фармацевт BENU Aptieka И. Приедниеце. Их необходимо наносить на кожу в достаточном количестве за 20–30 минут до выхода на солнце и повторять нанесение каждые 2 часа, в том числе после купания или потения. В солнцезащитных средствах используются химические и физические фильтры или их комбинация. Разница заключается в принципе действия: химические фильтры поглощают и рассеивают солнечные лучи, а физические – отражают их. Детям рекомендуются солнцезащитные средства с физическими / минеральными фильтрами. Kремы с физическими фильтрами имеют белый цвет – это помогает лучше покрыть детскую кожу, так как видно, где крем уже нанесен, а где нет.

Если кожа обгорела на солнце

Очень важно не допускать солнечных ожогов как у детей, так и у взрослых и ответственно подходить к защите от солнца, подчеркивает семейный врач З. Зитмане. Однако если такая ситуация все же возникла, в случае солнечного ожога необходимо предпринять следующие шаги.

· Охладите кожу прохладной (но не холодной) водой или влажным полотенцем. Процесс охлаждений должен быть длительным (до нескольких часов), нельзя пользоваться жирными мазями или сметаной!

· На охлажденную кожу нанесите успокаивающий крем после загара.

· Пейте много жидкости.

· Если появились пузырьки на коже или сильная боль, проконсультируйтесь с врачом.

· Избегайте солнца, пока кожа не зажила.

Признаки теплового удара

В жаркую погоду также нужно помнить о риске теплового удара и принимать меры предосторожности для его предотвращения, напоминает семейный врач З. Зитмане. Признаками теплового удара являются высокая температура тела, горячая, сухая кожа, головная боль, сонливость или нарушение сознания, рвота.

При появлении признаков теплового удара необходимо немедленно найти тень или другое прохладное место, дать пострадавшему небольшое количество воды и охладить тело прохладной водой, мокрой тканью или вентилятором. В тяжелых случаях вызывайте скорую помощь.

Как подготовить ребенка к летнему лагерю и отдыху вне дома?

Если вы планируете отправить ребенка в лагерь, занятия спортом или другую физическую активность на лето, важно убедиться, что он сможет выдержать интенсивность занятий, предупреждает семейный врач З. Зитмане. Чтобы лучше подготовить ребенка к предстоящим занятиям, запланируйте тренировки или прогулки на предыдущие недели (в зависимости от физической подготовки и нагрузки). Также очень важно научить ребенка навыкам самообслуживания, таким как личная гигиена, и сообщать о симптомах, если они появляются.

Необходимо проверить у семейного врача, получил ли ребенок необходимые прививки. Если у ребенка имеются хронические заболевания (астма, аллергия или другие), убедитесь, что с собой есть лекарства для их контроля. При необходимости подготовьте справки от семейного врача. Проинформируйте персонал лагеря о состоянии здоровья вашего ребенка, возможных аллергиях.

Клинический фармацевт И. Приедниеце рекомендует пять важнейших средств для детей в летний сезон:

· пластыри и средства для ран, ссадин – детям особенно понравятся пластыри с рисунками и аппликациями;

· солнцезащитный крем – выберете подходящий для ребенка;

· средства от комаров, клещей – обратите внимание на возраст, для которого предназначены выбранные средства;

· средства от аллергии для наружного и внутреннего – в виде гелей;

· средства от проблем с пищеварением – поноса, вздутия живота.

Своевременно позаботьтесь обо всем необходимом и всегда помните о важности профилактики! О выборе наиболее подходящих средств консультируйтесь с врачом или фармацевтом.