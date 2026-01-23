Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Обезьяньи яички против старости: безумная медицинская мода, от которой сходили с ума миллионеры

Редакция PRESS 23 января, 2026 19:16

В начале XX века мужчины верили, что старость — это болезнь.
А значит, её можно вылечить.
Желательно — операцией.

Так родилась одна из самых странных страниц в истории медицины: пересадка обезьяньих половых желёз человеку — ради молодости, силы и вечной мужской энергии.

Главным апостолом этой идеи стал хирург Сергей Воронов. Он был уверен: секрет жизни, долголетия и разума скрыт в половых гормонах. Если заменить «уставшие» железы на молодые — организм перезапустится.

Сначала он экспериментировал на животных. Старым баранам, козлам и быкам пересаживали железы молодых особей. По наблюдениям врача, животные будто оживали: становились активнее, бодрее, агрессивнее. Для Воронова это был знак — метод работает.

Проблема была одна: где взять человеческие органы.
Попытки использовать железы казнённых быстро упёрлись в реальность. Тогда хирург обратился к приматам.

Так появился компромисс: тонкие срезы яичек бабуинов и шимпанзе, вшиваемые в мошонку мужчин. Не полная замена — «аккуратная интеграция». Пациентам обещали всё сразу:
лучшее зрение, память, энергию, либидо, спокойствие, молодость и даже лечение психических заболеваний.

И это сработало, по крайней мере, в глазах публики.

К 1920-м операция стала сенсацией. На международных конгрессах Воронова приветствовали сотни учёных. Тысячи мужчин легли под нож. Богатые пациенты прилетали со всего мира. Чтобы не зависеть от поставок, хирург открыл собственную ферму обезьян на Лазурном берегу.

Женщины тоже захотели омоложения — им предложили пересадку обезьяньих яичников.

Некоторое время казалось, что человечество почти победило старение.
Но затем пришло разочарование. Улучшения исчезали. Учёные всё чаще говорили о плацебо. А потом гормоны научились выделять и вводить напрямую — без скальпеля и обезьян.

К 1940-м метод признали ошибкой. Имя хирурга стало предметом насмешек. После его смерти о нём почти не писали.

Но полностью забыть эту историю невозможно.
Потому что именно она стала прототипом профессора Преображенского из «Собачьего сердца».
Та же вера в хирургическое всемогущество.
Та же идея «исправить» человека операцией.
И то же предупреждение: не всё, что кажется наукой, ею является.

История обезьяньих трансплантаций — это не просто медицинский курьёз.
Это момент, когда человечество всерьёз решило, что молодость можно пришить.

