Обещанного три года ждут: Рижская дума ответила на запрос по козырькам над остановками

Речь идёт о конечной остановке общественного транспорта - кольце 44 и 46 автобусов, а также 4 троллейбуса. Козырек над остановкой был, но его демонтировали уже несколько лет назад, поскольку он Рижской думе не принадлежал, а сдавался городу в аренду и с разрывом контакта, фирма-владелица козырьков, их все демонтировала. С тех пор люди вынуждены ждать транспорта в любую погоду без какого-либо укрытия.

В Рижской думе женщине сообщили, что остановка внесена в план и козырек над ней появится где-то к 2027 году. То есть осталось подождать еще пару лет.