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Обещал расстрелять прохожих: в Валмиере полиция задержала человека с оружием

Редакция PRESS 9 октября, 2024 14:04

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В Валмиере задержан мужчина за угрозу расстрелять прохожих, сообщает старший специалист отдела по связям с общественностью Государственной полиции Зане Васкане.

В минувшее воскресенье, 6 октября, полиция Валмиеры получила вызов на улицу Стацияс, где во дворе дома мужчина ведет себя агрессивно и кричит. Он покинул место происшествия до прибытия полиции, но заявление было составлено.

Позже поступил повторный звонок, в котором женщина сообщила о том же мужчине, которого видели на черном скутере, стреляющим в воздух из предмета, похожего на пистолет. Затем мужчина зашел в магазин, положил на прилавок предмет, похожий на оружие, и пригрозил, что поедет в центр Валмиеры стрелять в прохожих.

Мужчина 1974 года рождения был оперативно задержан и помещен в изолятор временного содержания. Полиция продолжает расследование, чтобы установить обстоятельства инцидента и оценить серьезность угрозы.

Вчера, 8 октября, мужчина был заключен под стражу в качестве меры предосторожности.

Госполиция продолжает обеспечивать общественную безопасность и примет все необходимые меры для предотвращения подобных инцидентов в будущем, сказала Васкане.

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