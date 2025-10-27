Объединились в группу для вредоносной деятельности в пользу РФ: расследование спецслужбы

Группа лиц осуществляла действия, направленные против безопасности Латвии по поручению российских спецслужб.

Уголовное дело, в рамках которого установлены действия указанных лиц, было возбуждено Управлением государственной безопасности (VDD) 10 июня 2024 года.

В ходе расследования, проведенного Управлением государственной безопасности (VDD), установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, в которую объединились лица с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства.

Данные лица участвовали в планировании, организации и осуществлении вредоносных действий в отношении различных объектов на территории Латвии, в том числе путем поджогов. Весной этого года Управление государственной безопасности (VDD) задержало троих из них, а четвертый уже находился в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

Полученные VDD доказательства указывают на то, что подозреваемые спланировали и осуществили преднамеренный поджог объекта, принадлежащего частной компании, осенью 2023 года, когда данная компания реализовывала оборонный проект.

Аналогичным образом, в начале 2024 года лицами осуществлялись подготовительные действия с целью поджога грузового транспортного средства с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры, а именно: лицами производилась разведка и видеофиксация окрестностей объекта и возможных мест проникновения на территорию данного объекта.

В ходе расследования, проведенного Управлением по борьбе с организованной преступностью (VDD), было установлено, что подозреваемые также провели разведку ряда других потенциальных объектов для злонамеренной деятельности, в том числе запечатлели эти объекты и окружающую обстановку на фото- и видеоматериалах, которые были направлены организаторам в Россию.

Для предотвращения потенциальной злонамеренной деятельности в отношении этих объектов Управление по борьбе с организованной преступностью (VDD) приняло целый комплекс профилактических мер.

Служба безопасности Латвии обвиняет двух подозреваемых граждан Латвии в оказании помощи России в составе группы лиц, направленной против безопасности Латвии, и умышленном повреждении чужого имущества. Третьему подозреваемому служба инкриминирует подстрекательство к совершению вредоносных действий, в результате чего были установлены истинные исполнители заданий.

В свою очередь, спецслужба инкриминирует четвертому лицу пособничество и подстрекательство к совершению уголовных преступлений путем доставки исполнителей задания к месту предполагаемого совершения злоумышленных действий, а также оказание им помощи в покидании места преступления с использованием имевшегося в их распоряжении транспортного средства.

В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей в качестве меры пресечения, при этом один из подозреваемых уже отбывает наказание за совершение другого уголовного преступления.

Уже сообщалось, что в сентябре министр внутренних дел Рихардс Козловскис в интервью агентству LETA признал, что за последние два года в Латвии произошло не менее десяти диверсий, и что для более эффективного реагирования следует вложить дополнительные средства в силы специального назначения, а также рассмотреть возможность закупки вертолетов.

Министр не назвал точное число случаев саботажа, зарегистрированных за последние два года, но подчеркнул, что их не сотни, а не меньше десяти. В частности, последний год ознаменовался переходом от «мягкой силы» — попыток повлиять на сознание людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

Козловскис отметил, что, как и в любом преступлении, есть исполнители, посредники, пособники и организаторы. Организаторы не хотят раскрывать свою личность, а исполнители, как правило, имеют криминальное прошлое или связаны с криминальными кругами.

