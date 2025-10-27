Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Пн, 27. Октября Завтра: Irita, Ita, Lilita
Доступность

Объединились в группу для вредоносной деятельности в пользу РФ: расследование спецслужбы

© LETA 27 октября, 2025 11:25

Новости Латвии 0 комментариев

17 октября Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) обратилась в прокуратуру с просьбой возбудить уголовное дело в отношении четырёх лиц за злонамеренные действия в отношении критически важных инфраструктурных объектов и других объектов на территории Латвии, сообщили агентству LETA в службе.

Группа лиц осуществляла действия, направленные против безопасности Латвии по поручению российских спецслужб.

Уголовное дело, в рамках которого установлены действия указанных лиц, было возбуждено Управлением государственной безопасности (VDD) 10 июня 2024 года.

В ходе расследования, проведенного Управлением государственной безопасности (VDD), установлено, что по инициативе российских спецслужб была создана группа лиц, в которую объединились лица с целью совершения особо тяжких преступлений против Латвийского государства.

Данные лица участвовали в планировании, организации и осуществлении вредоносных действий в отношении различных объектов на территории Латвии, в том числе путем поджогов. Весной этого года Управление государственной безопасности (VDD) задержало троих из них, а четвертый уже находился в местах лишения свободы за совершение другого преступления.

Полученные VDD доказательства указывают на то, что подозреваемые спланировали и осуществили преднамеренный поджог объекта, принадлежащего частной компании, осенью 2023 года, когда данная компания реализовывала оборонный проект.

Аналогичным образом, в начале 2024 года лицами осуществлялись подготовительные действия с целью поджога грузового транспортного средства с украинскими номерными знаками на территории объекта критической инфраструктуры, а именно: лицами производилась разведка и видеофиксация окрестностей объекта и возможных мест проникновения на территорию данного объекта.

В ходе расследования, проведенного Управлением по борьбе с организованной преступностью (VDD), было установлено, что подозреваемые также провели разведку ряда других потенциальных объектов для злонамеренной деятельности, в том числе запечатлели эти объекты и окружающую обстановку на фото- и видеоматериалах, которые были направлены организаторам в Россию.

Для предотвращения потенциальной злонамеренной деятельности в отношении этих объектов Управление по борьбе с организованной преступностью (VDD) приняло целый комплекс профилактических мер.

Служба безопасности Латвии обвиняет двух подозреваемых граждан Латвии в оказании помощи России в составе группы лиц, направленной против безопасности Латвии, и умышленном повреждении чужого имущества. Третьему подозреваемому служба инкриминирует подстрекательство к совершению вредоносных действий, в результате чего были установлены истинные исполнители заданий.

В свою очередь, спецслужба инкриминирует четвертому лицу пособничество и подстрекательство к совершению уголовных преступлений путем доставки исполнителей задания к месту предполагаемого совершения злоумышленных действий, а также оказание им помощи в покидании места преступления с использованием имевшегося в их распоряжении транспортного средства.

В настоящее время трое подозреваемых находятся под стражей в качестве меры пресечения, при этом один из подозреваемых уже отбывает наказание за совершение другого уголовного преступления.

Уже сообщалось, что в сентябре министр внутренних дел Рихардс Козловскис в интервью агентству LETA признал, что за последние два года в Латвии произошло не менее десяти диверсий, и что для более эффективного реагирования следует вложить дополнительные средства в силы специального назначения, а также рассмотреть возможность закупки вертолетов.

Министр не назвал точное число случаев саботажа, зарегистрированных за последние два года, но подчеркнул, что их не сотни, а не меньше десяти. В частности, последний год ознаменовался переходом от «мягкой силы» — попыток повлиять на сознание людей — к физическим атакам на инфраструктуру Латвии.

Козловскис отметил, что, как и в любом преступлении, есть исполнители, посредники, пособники и организаторы. Организаторы не хотят раскрывать свою личность, а исполнители, как правило, имеют криминальное прошлое или связаны с криминальными кругами.
 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 14:50 27.10.2025
Латвия: хор Kamēr… стал четырежды лауреатом Гран-при Европы
Sfera.lv 1 час назад
«Неограниченная дальность»: Россия завершила испытания «Буревестника»
Bitnews.lv 1 час назад
В Латвии раскрыта группа, выполнявшая задания российских спецслужб
Bitnews.lv 1 час назад
Когда в столице введут ограничения для владельцев электромобилей?
Bitnews.lv 2 часа назад
Свет и звук помогли найти дорогу: как спасали людей в Курземе
Bitnews.lv 2 часа назад
Эстония: новые направления Таллина
Sfera.lv 6 часов назад
Франция: так Макрон он или она?
Sfera.lv 7 часов назад
Италия: польского туриста накажут за Помпеи
Sfera.lv 1 день назад

Индийцам по Риге вечером лучше не гулять: священник — о расизме в Латвии

Латышские СМИ 13:51

Латышские СМИ 0 комментариев

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

В последнем Индексе политики интеграции мигрантов, опубликованном в сентябре этого года, государственная интеграционная политика Латвии была оценена как "довольно неблагоприятная". При этом показатель Латвии в последние годы практически не изменился. В то же время в Латвии растёт число мигрантов, в том числе граждан третьих стран. А есть ли в Латвии проявления расизма? Об этом рассказал в программе Латвийского телевидения "De facto" священник индийского происхождения Кутукат Рафаэль Девасий Джерин.

Читать
Загрузка

Сбил пожилую женщину прямо у остановки

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

На шоссе, соединяющем Ильгюцием и Болдерай, водитель автомобиля Audi не успел затормозить и сбил пожилую женщину. 83-летняя пострадавшая с тяжёлыми травмами доставлена в больницу. Местные жители признают: в этом месте аварии с участием пешеходов происходят регулярно.

Читать

А ложка в ней должна стоять? Что нам продают под видом сметаны

Важно 13:35

Важно 0 комментариев

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Один из самых незаменимых продуктов на нашем столе – сметана. И как бы ни рекламировали современные диетологи пользу растительного масла, но без сметаны - никуда. Идет и в творожок, и в борщ, и в мясной салат, и в пельмени… Но как выбрать хорошую?

Читать

Паулс прокомментировал присвоение ему высшей награды Латвии

Для настроения 13:34

Для настроения 0 комментариев

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

В преддверии 107-й годовщины провозглашения Латвийской Республики Капитул орденов принял решение наградить 33 человека высшими государственными наградами Латвии – Орденом Трёх звёзд, Орденом Виестура и Крестом Признания, сообщил советник президента по коммуникациям Мартиньш Дрегерис.

Читать

“Это показывает, сколько агрессии в нашем обществе” — президент о расстреле собак

Важно 13:22

Важно 0 комментариев

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Президент Латвии Эдгарс Ринкевичс заявил, что трагедия с расстрелом трёх собак в крае Бауски отражает уровень агрессии, накопившейся в латвийском обществе. Об этом он сказал в интервью программе 900 sekundes на TV3.

Читать

Как получить от ChatGPT точные ответы: советы профессора RTU

Наука и технологии 13:22

Наука и технологии 0 комментариев

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

В новом выпуске программы «Кейс» на платформе LSM+ эксперты рассказали, как правильно пользоваться искусственным интеллектом, чтобы избежать типичных ошибок.

Читать

Финансовая уверенность в Латвии это сколько?

Важно 13:13

Важно 0 комментариев

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Более половины жителей Латвии считают, что финансовая стабильность начинается с дохода не ниже 2000 евро в месяц после уплаты налогов. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведённого исследовательской компанией Norstat и банком Citadele.

Читать