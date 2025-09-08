О размере и порядке предоставления доплаты к пенсии: кому и сколько?

Размер ежемесячной доплаты к пенсии по возрасту и инвалидности за страховой стаж (далее — доплата), а также порядок назначения, расчета, определения, пересмотра и выплаты доплаты устанавливают Правила Кабинета министров № 184 от 30 апреля 2019 года (далее – правила).

Пункт 2 правил устанавливает, что доплата зависит от страхового стажа (в полных годах), накопленного до 31 декабря 1995 года и за который в Латвии назначена (рассчитана) пенсия по возрасту или инвалидности (далее — страховой стаж). Доплата устанавливается за каждый год страхового стажа.

Доплата не является частью пенсии по возрасту или инвалидности. Это отдельная выплата, которая не входит в основную сумму пенсии. То есть она не включается в расчет самой пенсии, а выплачивается дополнительно к ней - как самостоятельная сумма. Например, ее могут назначать, пересматривать или отменять отдельно от пенсии, или при индексации пенсий она может индексироваться по-другому или не индексироваться вовсе и пр.

Расчет доплаты

Доплата за один год страхового стажа рассчитывается по индексу, который зависит от двух факторов:

1) от роста потребительских цен;

2) от роста заработной платы (50 процентов реального роста средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы).

Это делается в соответствии с нормативными актами о перерасчете размера государственной пенсии и на основании статистических данных Центрального статистического управления, а также данных, имеющихся в распоряжении Государственного агентства социального страхования (далее – агентство), которое рассчитывает и устанавливает размер доплаты.

Размер доплаты к пенсии конкретного человека агентство определяет, умножая размер доплаты за один год страхового стажа на количество лет страхового стажа, указанных в пункте 2 правил (общее число полных лет стажа до 31 декабря 1995 года).

О документах

В большинстве случаев, если стаж до 31 декабря 1995 года подтвержден, доплата назначается автоматически — отдельно ее просить или подавать заявление не требуется.

Но если какие-то годы стажа не отражены в системе агентства, может понадобиться их подтверждение, например, трудовая книжка, справка с места работы, трудовой договор, удостоверение о прохождении военной службы, аттестат, диплом, справка из учебного заведения, справки из государственных архивов Латвии или архивов других стран и другие документы, перечисленные в правилах Кабинета министров «Порядок доказывания, расчета и учета страхового периода».

...Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.