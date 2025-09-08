Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
О размере и порядке предоставления доплаты к пенсии: кому и сколько?

«Семь секретов» 8 сентября, 2025 11:46

Юридическая консультация 0 комментариев

"Мне скоро предстоит выход на пенсию по возрасту. Я слышала, что существует дополнительная надбавка за длительный трудовой стаж. Подскажите, как можно ее получить? Нужно ли для этого предоставлять какие-либо документы?". (Из почты редакции).

Размер ежемесячной доплаты к пенсии по возрасту и инвалидности за страховой стаж (далее — доплата), а также порядок назначения, расчета, определения, пересмотра и выплаты доплаты устанавливают Правила Кабинета министров № 184 от 30 апреля 2019 года (далее – правила).

Пункт 2 правил устанавливает, что доплата зависит от страхового стажа (в полных годах), накопленного до 31 декабря 1995 года и за который в Латвии назначена (рассчитана) пенсия по возрасту или инвалидности (далее — страховой стаж). Доплата устанавливается за каждый год страхового стажа.

Доплата не является частью пенсии по возрасту или инвалидности. Это отдельная выплата, которая не входит в основную сумму пенсии. То есть она не включается в расчет самой пенсии, а выплачивается дополнительно к ней - как самостоятельная сумма. Например, ее могут назначать, пересматривать или отменять отдельно от пенсии, или при индексации пенсий она может индексироваться по-другому или не индексироваться вовсе и пр.

Расчет доплаты

Доплата за один год страхового стажа рассчитывается по индексу, который зависит от двух факторов:

1) от роста потребительских цен;

2) от роста заработной платы (50 процентов реального роста средней заработной платы, с которой уплачиваются страховые взносы).

Это делается в соответствии с нормативными актами о перерасчете размера государственной пенсии и на основании статистических данных Центрального статистического управления, а также данных, имеющихся в распоряжении Государственного агентства социального страхования (далее – агентство), которое рассчитывает и устанавливает размер доплаты.

Размер доплаты к пенсии конкретного человека агентство определяет, умножая размер доплаты за один год страхового стажа на количество лет страхового стажа, указанных в пункте 2 правил (общее число полных лет стажа до 31 декабря 1995 года).

О документах

В большинстве случаев, если стаж до 31 декабря 1995 года подтвержден, доплата назначается автоматически — отдельно ее просить или подавать заявление не требуется.

Но если какие-то годы стажа не отражены в системе агентства, может понадобиться их подтверждение, например, трудовая книжка, справка с места работы, трудовой договор, удостоверение о прохождении военной службы, аттестат, диплом, справка из учебного заведения, справки из государственных архивов Латвии или архивов других стран и другие документы, перечисленные в правилах Кабинета министров «Порядок доказывания, расчета и учета страхового периода».

...Материал предоставлен исключительно в информационных целях и не является юридически обязательным, поскольку основан на общих положениях нормативных актов и не учитывает дополнительные обстоятельства конкретных случаев.

Обновлено: 00:05 13.09.2025
НАТО запускает операцию «Восточный дозор» после инцидента в Польше
Bitnews.lv 2 часа назад
Пациентка показала шокирующие фото операционной в Риге
Bitnews.lv 7 часов назад
Латвия: найдем российских бизнесменов — можем наказать
Sfera.lv 8 часов назад
Латвия: Айнар Шлесерс и паром — история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Sfera.lv 9 часов назад
Нидерланды: горожане-патриоты
Sfera.lv 9 часов назад
Айнар Шлесерс и паром: история, в которой слова политика так явно расходятся с делами
Bitnews.lv 9 часов назад
Дания: жизнь под красным флагом с белым крестом
Sfera.lv 11 часов назад
Латвия: почему Трамп такой нехороший…
Sfera.lv 13 часов назад

Напиться за 2 евро: в магазинах в разы выросли продажи одеколонов

Важно 21:40

Важно 0 комментариев

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Ограничения на продажу алкоголя привели к неожиданному результату — в ряде магазинов резко выросли продажи спиртосодержащего одеколона. По данным Латвийской ассоциации торговцев, объёмы реализации выросли от двух до десяти раз, сообщает TV3. 

Читать
Загрузка

США предложили G7 конфисковать замороженные активы России

Мир 21:38

Мир 0 комментариев

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Администрация Дональда Трампа подготовила для стран «большой семерки» план по прямой конфискации золотовалютных резервов России, находящихся под санкциями. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект документа и источники, знакомые с переговорами.

Читать

Ожили «точки» и стали скупать одеколон: с 20.00 в Валке

Важно 21:38

Важно 0 комментариев

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Уже больше месяца в Латвии действуют новые ограничения на торговлю алкоголем. С понедельника по субботу спиртное можно купить только с 10:00 до 20:00, а по воскресеньям — до 18:00. Цель реформы — снизить потребление и бороться с алкоголизацией общества.

Читать

Латвия сама введёт санкции за поддержку агрессии РФ

Важно 21:07

Важно 0 комментариев

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Правительство сегодня поддержало подготовленный МИДом проект правил о введении санкций против сторонников агрессии РФ, сообщила передача «Сегодня вечером» на LSM+.

Читать

Если у вас хорошая «крыша» — можете бить, кого хотите. У вас же есть 200 евро? Расследование Лапсы

Выбор редакции 21:06

Выбор редакции 0 комментариев

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Работник полиции, по словам журналиста Лато Лапсы - "из спецподразделения", 1 марта на концерте ударил охранника клуба Tower: отправил его в нокаут, выбил зубы, поставил несколько синяков и наградил сотрясением мозга.

Читать

Вот это норма для Абу Мери? Пациентка на телефон засняла реальную ситуацию в операционных Онкоцентра

Важно 21:06

Важно 0 комментариев

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Стерильность и безупречный порядок — первое, что приходит в голову, когда думаем о больницах. Белые халаты, маски, перчатки, строгие правила. Но реальность в Латвии может оказаться совсем иной.

Читать

Из 100 тонн навоза 1 тонна биометана будут вырабатывать в Тервете

Бизнес 21:01

Бизнес 0 комментариев

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

В пятницу, 12 сентября, в Тервете торжественно открыли первую в Латвии фабрику по производству биологического сжиженного природного газа. Новый объект позволит превращать навоз и биомассу в чистый и климатически нейтральный энергоресурс, что рассматривается как шаг к энергетической независимости страны.

Читать