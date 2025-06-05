О государственных ценах на медицинские услуги и льготах на оплату лечения: кому и что положено?

По цене пациента

Медицинские услуги: государственный прейскурант

Если удастся записаться к врачу-специалисту вовремя, да еще дождаться своей очереди – если здоровье позволяет, то лечение обойдется не в такие уж страшные суммы. Цены за консультации, обследования, анализы, которые надо доплатить пациенту с учетом государственного софинансирования, регулируются правилами Кабинета министров № 555 «Порядок организации и оплаты услуг здравоохранения».

Размер доплаты пациента в 2025 году:

1. Амбулаторное посещение семейного врача:

- пациентам до 65 лет – 2 евро;

- пациентам с 65 лет – 1 евро.

2. Амбулаторное посещение врача-специалиста по направлению семейного врача - 4 евро.

3. Лечение в дневном стационаре:

- за каждый день - 7 евро;

- за каждую проведенную операцию – 4 евро;

- за услуги инвазивной кардиологии, инвазивной радиологии и хирургические манипуляции (за каждую процедуру) – 7 евро.

4. Лабораторные исследования.

Пациенту не нужно доплачивать за основные лабораторные исследования: услугу полностью оплачивает государство, кроме забора крови для амбулаторных пациентов, за исключением детей и беременных, а также специальных исследований.

5. Диагностические исследования, проведенные амбулаторно и в дневном стационаре.

Электрокардиографические исследования - 2 евро;

- неинвазивные функциональные исследования сердца - 4 евро;

- функциональные исследования головы и магистральных кровеносных сосудов конечностей - 4 евро;

- нейроэлектрофизиологические исследования – 4 евро;

- функциональные исследования желудочно-кишечного тракта – 4 евро;

- ультрасонографические исследования – 4 евро;

- эндоскопические исследования - 7 евро;

- радиологическая диагностика – 4 евро;

- коронография (исследование с контрастным веществом) – 10 евро.

Рентген:

- исследования без контрастного вещества - 3 евро;

- с контрастным веществом - 10 евро.

Компьютерная томография:

- исследование без контрастного вещества - 14 евро;

- с интравенозным контрастным веществом - 21 евро.

Ядерно-магнитный резонанс:

- исследование без контрастного вещества - 28 евро;

- с интравенозным контрастным веществом - 35 евро.

6. Лечение в круглосуточном стационаре:

- в больнице (начиная со второго дня) – 10 евро в день;

- медицинская реабилитация в стационаре (начиная со второго дня) – 5 евро в день;

- медицинский уход, в том числе хронически больных пациентов, в отделениях и койко-местах – 7 евро в день;

- с онкологическим и онкогематологическим диагнозом – 7 евро в день;

- лечение от алкогольной, наркотической, психотропной и токсической зависимости – 7 евро в день.

7. Диагностические исследования в стационаре.

Компьютерная томография:

- исследования без контрастного вещества - 14 евро;

- с контрастным веществом - 21 евро.

Ядерно-магнитный резонанс:

- исследования без контрастного вещества - 28 евро;

- с контрастным веществом - 35 евро.

8. Процедуры по медицинскому оплодотворению:

- пункция яичников для аспирации яйцеклеток – 21 евро;

- трансплантация эмбрионов – 21 евро;

- биопсия яичка - 21 евро.

9. Хирургическая операция.

Лечебное учреждение может выписать пациенту счет за одну хирургическую манипуляцию, проведенную в операционном зале в период лечения в стационаре, – не более 31 евро.

Эта дополнительная плата не покрывается из средств госбюджета, за исключением случаев, когда лечение проходит:

- пациент, имеющий льготы на оплату пациента;

- житель, имеющий статус нуждающегося лица;

- работник Службы неотложной медицинской помощи;

- пациент, который в течение календарного года уже заплатил за лечение общую сумму не менее 570 евро.

(!) Общая сумма, которую пациент платит за каждый случай пребывания в стационаре, не может превышать 355 евро (не считая дополнительной платы за операции)...

Возьмите направление

Чтобы попасть к врачу по госрасценкам

Что надо знать и сделать пациенту, чтобы за консультацию врача-специалиста и за обследование платить установленную государством цену - взнос пациента?

В первую очередь пациенту надо запастись направлением от семейного врача или врача-специалиста. Обязательно – чтобы врач имел договор о медицинской практике c Национальной службой здоровья (NVD).

ВНИМАНИЕ! Оплаченные государством услуги оказывают медицинские учреждения и врачи, которые заключили соответствующий договор с NVD. Если вы идете к определенному специалисту или на обследование впервые, то перед тем, как записаться, узнайте, предоставляет ли врач или медицинское учреждение оплаченные государством услуги.

Но записаться к определенному врачу или на обследование в ближайшем медицинском центре становится все сложнее. В помощь пациенту создана услуга rindapiearsta.lv

На этом портале можно найти адрес врача, места, где можно пройти обследование в ближайшее время – во всех регионах страны...

К врачу – бесплатно

Льготы на получение медицинских услуг

Правила финансирования медицины устанавливают ряд льготных групп жителей, которые могут получать медицинские услуги бесплатно, то есть при получении финансируемых государством медицинских услуг освобождаются от уплаты взноса пациента:

- дети до 18 лет;

- беременные женщины и женщины в послеродовом периоде до 70 дней, если им оказываются медицинские услуги, связанные с наблюдением за беременностью и послеродовым периодом, а также с течением беременности;

- инвалиды 1-й и 2-й групп;

- нуждающиеся лица, признанные таковыми в соответствии с нормативными актами о порядке признания семьи или проживающего отдельно лица нуждающимися;

- политически репрессированные лица, участники движения национального сопротивления;

- лица, пострадавшие при аварии на Чернобыльской АЭС и ликвидации ее последствий;

- больные туберкулезом и пациенты, проходящие обследование для выявления туберкулеза;

- психически больные пациенты, проходящие психиатрическое лечение;

- пациенты, получающие процедуры хронического гемодиализа, гемодиафильтрации и перитонеального диализа на протяжении всего процесса лечения;

- пациенты, получающие медицинские услуги в соответствии с правилами Кабмина № 555 в случаях инфекционных заболеваний, перечисленных в приложении 3;

- пациенты, которым экстренная медицинская помощь оказывается бригадами скорой медицинской помощи;

- лица, получающие услуги в учреждениях длительного социального ухода и социальной реабилитации, зарегистрированных в Реестре поставщиков социальных услуг;

- пациенты, находящиеся на длительной искусственной вентиляции легких на дому;

- доноры органов;

- пациенты, получающие медицинскую помощь на дому или паллиативную медицинскую помощь в больнице в соответствии с правилами Кабмина № 555 в указанном объеме, а также паллиативную помощь, оказываемую семейным врачом во время визита на дом;

- персонал службы неотложной медицинской помощи;

- лица, страдающие алкогольной, наркотической, психотропной или токсической зависимостью, проходящие курс лечения от наркомании;

- пациенты, которые проходят диспансеризацию и иммунопрофилактику в соответствии с календарем профилактических прививок;

- жители, которые проходят профилактические осмотры и обследования в рамках организованного государством онкологического скрининга;

- жители, прошедшие вакцинацию в рамках календаря профилактических прививок, экстренную профилактику столбняка, постконтактную иммунизацию против бешенства, а также вакцинацию против гриппа в соответствии с положением о порядке компенсации расходов на приобретение лекарственных средств и медицинских изделий, предназначенных для амбулаторного лечения;

- просители убежища.

(!) Жители, чья сумма доплат пациента, внесенных в течение календарного года, достигла 570 евро, могут получить освобождение от внесения дальнейших доплат пациента в соответствующем году...

(!) Больше информации – на портале службы здравоохранения: vmnvd.gov.lv

Подготовила Лана ВАСИЛЬЕВА