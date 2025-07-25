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«Нью-Йорк выпустил на улицы тысячи преступников»: администрация Трампа подаёт иск против города

Euronews 25 июля, 2025 10:52

Мир 0 комментариев

В четверг администрация Трампа подала иск против Нью-Йорка, обвинив его в препятствовании федеральной иммиграционной полиции с помощью политики "города-убежища" и связав эту политику с недавним расстрелом сотрудника таможенной службы, находившегося не при исполнении служебных обязанностей, сообщает Евроньюз.

Иск, поданный Министерством юстиции США, стал последним в серии федеральных судебных разбирательств в США, направленных на меры штатов и местных властей, которые, как считается, препятствуют обеспечению иммиграционного контроля.

"Нью-Йорк выпустил на улицы тысячи преступников, которые совершают жестокие преступления против законопослушных граждан из-за политики города-убежища", - заявила генеральный прокурор Памела Бонди в пресс-релизе. "Если Нью-Йорк не хочет встать на защиту безопасности своих граждан, это сделаем мы".

В жалобе названы имена мэра Эрика Адамса, комиссара полиции Джессики Тиш и ряда других городских чиновников и департаментов. В ней оспаривается политика, запрещающая городским правоохранительным органам выполнять гражданские иммиграционные запросы, удерживая людей под стражей до истечения срока их освобождения.

Кайла Мамелак Алтус, пресс-секретарь Адамса, сказала, что мэр "поддерживает суть" городской политики, но призвала городской совет "пересмотреть ее, чтобы убедиться, что мы можем эффективно работать с федеральным правительством, чтобы сделать наш город более безопасным", когда речь идет о борьбе с "преступниками, совершающими насилие".

Алтус сказал, что до сих пор городской совет отказывался это делать. Совет не ответил на просьбу о комментарии.

Исполнительный директор Нью-Йоркского союза гражданских свобод Донна Либерман заявила, что город "не обязан перенаправлять свои ресурсы на борьбу с федеральными иммиграционными властями, не говоря уже о жестокой и беззаконной кампании по депортации, которую ведет режим Трампа".

"Принятые в течение десятилетий двухпартийные законы об убежище в Нью-Йорке сделали наш город безопаснее, поддержали нашу экономику, укрепили наши общины и облегчили нашим жителям доступ к жизненно важным услугам", - сказала Либерман.

Иск был подан после того, как в понедельник официальные лица Трампа обвинили городские законы об убежищах в стрельбе по сотруднику Таможенной и пограничной службы в парке Манхэттена в выходные. В тот момент сотрудник был не при исполнении и не в форме.

 

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