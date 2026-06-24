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Нужно сэкономить миллионы? Директор Рижской гимназии знает как

TV24 24 июня, 2026 14:01

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В программе TV24 «Поговорим откровенно» директор Рижской государственной гимназии Агенскалнса Ивета Ратиника поделилась своими взглядами на то, как можно сократить бюрократию и сэкономить государственные средства в сфере образования.

По словам Ратиники, одной из главных задач должно стать дальнейшее снижение бюрократической нагрузки. Она отметила, что за годы в системе образования накопилось большое количество документов, требований и формальностей, которые создают для школ дополнительную административную работу. Поэтому она поддерживает подход, при котором сначала были бы пересмотрены и отменены лишние требования, а затем возвращены только те, без которых система действительно не может функционировать.

По мнению Ратиники, сокращение бюрократии стало бы одним из самых эффективных способов облегчить работу школ и педагогов. Она считает, что в системе образования до сих пор существует множество процессов, требующих времени и ресурсов, но не приносящих существенной пользы.

Во время передачи она также высказала идею объединения Министерства культуры и Министерства образования в случае, если государству потребуется существенно сократить расходы. По ее словам, эти сферы тесно связаны, поскольку культура во многом формируется именно через образование.

Ратиника подчеркнула, что развитие государства нельзя строить исключительно на точных науках и технологиях. Хотя эти направления крайне важны, не менее значимыми остаются культура и ее роль в формировании общества.

Она напомнила, что у латвийской системы образования есть немало сильных сторон, которыми можно гордиться. В частности, это система образования по интересам, которая во многих случаях доступна родителям бесплатно, а также профессионально ориентированное образование, включая музыкальные и художественные школы.

Положительно Ратиника оценила и традиции научно-исследовательской работы школьников, а также поддержку талантливой молодежи. По ее мнению, в Латвии создан ряд успешных механизмов, которые необходимо сохранять и развивать.

Ратиника подчеркнула, что при обсуждении возможных реформ или мер экономии в первую очередь следует сосредоточиться на сокращении бюрократии. По ее мнению, именно уменьшение избыточных административных требований принесет наибольшую пользу как системе образования, так и государственному управлению в целом.

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