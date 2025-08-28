Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Чт, 28. Августа Завтра: Auguste, Guste
Доступность

Ну, за сотрудничество! Браже встретилась с премьером Черногории. О чём говорили?

Редакция PRESS 28 августа, 2025 20:16

Важно 0 комментариев

LETA

Черногория надеется вступить в блок во время председательства Латвии в Совете Европейского союза (ЕС), которое ожидается в 2028 году, заявила в четверг на пресс-конференции журналистам министр иностранных дел Латвии Байба Браже после встречи в Министерстве иностранных дел с заместителем премьер-министра Черногории по иностранным и европейским делам Филиппом Ивановичем.

Министр иностранных дел Латвии отметила, что для Латвии Черногория является важным союзником по НАТО, так как в Адажи служат и черногорские солдаты. По словам Браже, на встрече стороны обсудили вопросы, связанные с безопасностью, а также международную повестку дня, в том числе ситуацию на Ближнем Востоке.

В ходе встречи особое внимание было уделено процессу вступления Черногории в ЕС и евроинтеграции. Браже признала, что переговоры о вступлении Черногории имеют успех и страна намерена завершить их как можно скорее, возможно, во время председательства Латвии в Совете ЕС.

"Латвия поддерживает основанное на выполнении критериев расширение ЕС. Это касается и реализации внешней политики и политики безопасности ЕС, в чем Черногория сейчас имеет стопроцентное соответствие", - сказала министр иностранных дел Латвии.

Заместитель премьер-министра Черногории по иностранным и европейским делам поблагодарил Латвию за поддержку как на политическом, так и на экспертном уровне в стремлениях его страны приблизиться к вступлению в блок.

Иванович рассказал, что состоялся обмен мнениями по укреплению сотрудничества. Он подчеркнул важность сотрудничества Латвии и Черногории в контексте НАТО, учитывая нынешние вызовы безопасности на европейском континенте.

Черногория вместе с Латвией и другими союзниками полна решимости дать сильный и единый ответ на все вызовы региональной и глобальной безопасности, добавил Иванович.

Стороны обсудили роль вооруженных сил Черногории и Латвии в миссиях НАТО, а также опыт, который может способствовать укреплению обороноспособности двух стран. Кроме того, речь шла и об экономическом сотрудничестве и возможностях ведения предпринимательской деятельности.

По словам Ивановича, хотя двусторонние инвестиции и торговый обмен существуют и развиваются, остается значительный потенциал для дальнейшего сближения торговых палат, предпринимательских сообществ, который позволит предпринимателям Латвии и Черногории лучше узнать рынки обеих стран.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 23:40 28.08.2025
Погода: ночи не будут прохладными — пока…
Sfera.lv 39 минут назад
Сотрудникам RAKUS предъявлены обвинения в организации праздника
Bitnews.lv 5 часов назад
Открытку с 8 марта расценили как домогательство в Литве
Bitnews.lv 5 часов назад
В Кулдигском крае не откроют первые классы в двух школах
Bitnews.lv 6 часов назад
Должникам не спрятаться в Эстонии
Bitnews.lv 7 часов назад
Литва готовит всеобщий призыв в армию
Bitnews.lv 7 часов назад
ЕС: без лака и гламура
Sfera.lv 9 часов назад
Латвия: помощникам всё же помогли
Sfera.lv 11 часов назад

Мы его кормили! Сотрудники центра социального ухода говорят, что не морили подростка голодом

Важно 22:02

Важно 0 комментариев

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Пару дней назад все соцсети и СМИ облетела новость о том, что подростка с нарушениями развития в социальном центре Rīga, точнее его филиале Ezerkrasti, морили голодом, потому что его трудно было кормить. Об этом рассказали представители организации "Латвийского движения за независимую жизнь", под чью опеку юноша в итоге попал.

Читать
Загрузка

Рост зарплат опережает инфляцию?! Занятные цифры от ЦСУ о средних окладах по стране

Новости Латвии 21:35

Новости Латвии 0 комментариев

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Во втором квартале 2025 года среднемесячная брутто-зарплата в Латвии составила 1 808 евро, сообщает Центральное статистическое управление (ЦСУ) на своей странице в Facebook.

Читать

«Kariņš lido!», часть вторая: теперь на велосипеде. ВИДЕО

Важно 21:09

Важно 0 комментариев

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

В социальных сетях обсуждают ролик, сделанный очевидцем в районе Рижского замка. Бывший премьер Латвии Кришьянис Кариньш лихо прокатился на велосипеде по тротуару от замка в сторону порта. И при этом в деловом костюме.

Читать

В Азовском море поражен российский ракетный корабль: ГУР Украины (ВИДЕО)

Важно 21:00

Важно 0 комментариев

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

В результате нанесенных ударов пострадал малый ракетный корабль "Буян-М", после чего он покинул район боевого дежурства, заявило ГУР Украины.

Читать

Заявил, что в странах Балтии этноцид русских: Гапоненко предстал перед судом

Важно 20:43

Важно 0 комментариев

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Активист Александр Гапоненко уже седьмой месяц находится под стражей, и в четверг, 28 августа, предстал перед судом по обвинению в антигосударственной деятельности. На организованной Москвой зимой видеоконференции он заявил, что Россия вторгнется в страны Балтии, поскольку там происходит «этноцид русских». По делу проходит много свидетелей, которые присутствовали на судебном заседании в четверг, сообщают TV3 Ziņas.

Читать

«Возникают неловкие ситуации»: ВВС Финляндии откажутся от свастики

Мир 20:21

Мир 0 комментариев

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Свастику планируют убрать с флагов частей Военно-­воздушных сил Финляндии в рамках реформы флагов ВВС, сообщает новый командир авиаполка Карелии. Точные сроки пока не определены, пишет yle.

Читать

Алла Пугачева сходила в рижский торговый центр: что ж купила? (ФОТО)

Важно 20:20

Важно 0 комментариев

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Алла Пугачева посетила рижский торговый центр - об этом историческом событии сообщает в соцсетях сам T\c Spice.

Читать