Мы поговорили с ним о причинах деградации латвийской (и европейской!) политики; о том, что можно было бы сделать для процветания страны, и почему это не делается; о Rail Baltica; и о надежде, что люди, наконец, проснутся.

00:00 – Поехали!

00:51 – В 1990-х в политике были личности, сегодня – потребители

06:51 – «Развели тут семейственность!» Зачем сын Криштопанса пошел в депутаты

08:58 – В Латвии еще остались умные люди. Но все они сейчас заняты спасением бизнеса

14:58 – Вы думаете, это сейчас в стране творится ужас? «Не бойтесь», будет еще хуже!

18:25 – Хотите прогноз: скоро airBaltic снова попросит денег у правительства

20:20 – В Латвии обсуждают войну в Украине, в Европе война идет на улицах – результат миграции

25:15 – Как «зелёная повестка» в Европе превращается в настоящий абсурд...

27:10 – ...а потом все удивляются росту популярности «Альтернативы для Германии»

29:31 – Наша «оппозиция» хочет не менять пороки системы, а примазаться к ней и наслаждаться

33:00 – «Зеленая фракция» в Европарламенте – это те же коммунисты. Раньше у них была Жданок, теперь Стакис

34:52 – Национальный и религиозный вопросы – лучшие темы для манипуляций. Этим и пользуются

40:33 – Ведь всё очень просто: оставить деньги людям, а не высасывать их через налоги

44:29 – «Зачем нам Rail Baltica?» - «Нам надо!» Как людей разводят на эмоциях