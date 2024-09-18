Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Четверг, 03. Октября Завтра: Elza, Ilizana

«Ну невозможно же смотреть, как разваливается страна»: Криштопанс о Европе, Латвии и возвращении в политику (2)

Редакция PRESS 18 сентября, 2024 13:15

Выбор редакции 2 комментариев

«Когда я был премьером, в стране жило 2,4 млн. человек, у нас был бездефицитный бюджет и внешний долог в полмиллиарда. Сейчас 20 миллиардов... И главное: кроме нас – ну, и Росликова - в Сейме нет реальной оппозиции. Все эти «оппозиционеры» хотят не «расчистить стол», а самим сесть за него и продолжать хлебать из грязных тарелок», - Вилис Криштопанс, премьер Латвии в 1998-99гг., а ныне депутат Европарламента от партии «Латвия на первом месте».

Мы поговорили с ним о причинах деградации латвийской (и европейской!) политики; о том, что можно было бы сделать для процветания страны, и почему это не делается; о Rail Baltica; и о надежде, что люди, наконец, проснутся.

00:00 – Поехали!

00:51 – В 1990-х в политике были личности, сегодня – потребители

06:51 – «Развели тут семейственность!» Зачем сын Криштопанса пошел в депутаты

08:58 – В Латвии еще остались умные люди. Но все они сейчас заняты спасением бизнеса

14:58 – Вы думаете, это сейчас в стране творится ужас? «Не бойтесь», будет еще хуже!

18:25 – Хотите прогноз: скоро airBaltic снова попросит денег у правительства

20:20 – В Латвии обсуждают войну в Украине, в Европе война идет на улицах – результат миграции

25:15 – Как «зелёная повестка» в Европе превращается в настоящий абсурд...

27:10 – ...а потом все удивляются росту популярности «Альтернативы для Германии»

29:31 – Наша «оппозиция» хочет не менять пороки системы, а примазаться к ней и наслаждаться

33:00 – «Зеленая фракция» в Европарламенте – это те же коммунисты. Раньше у них была Жданок, теперь Стакис

34:52 – Национальный и религиозный вопросы – лучшие темы для манипуляций. Этим и пользуются

40:33 – Ведь всё очень просто: оставить деньги людям, а не высасывать их через налоги

44:29 – «Зачем нам Rail Baltica?» - «Нам надо!» Как людей разводят на эмоциях

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2) 10 реакций
Комментарии (2) 10 реакций
Загрузка
Загрузка
Загрузка

В России арестован гражданин Эстонии: в деле фигурируют более трех миллионов евро (2)

Мир 18:54

Мир 2 комментариев

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Гражданин Эстонии Никита Чоха арестован в Санкт-Петербурге — владелец стоматологической клиники в Таллинне стал фигурантом уголовного дела о хищении бюджетных средств в петербургской больнице, в деле фигурируют более трехсот млн рублей, или более трех млн евро, пишет Rus.Postimees.

Читать
Загрузка

Порты в США парализованы забастовкой. Что будет с торговлей и с поставками оружия Украине? (2)

Мир 18:44

Мир 2 комментариев

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Первая за полвека забастовка докеров парализовала все порты на восточном побережье США. Как она скажется на крупнейшей в мире американской экономике в преддверии ключевых президентских выборов и грозит ли она перебоями в мировой торговле и поставках военной помощи Украине и Израилю? Подробный анализ ситуации дает BBC.

Читать

Волки разорвали десятки овец за ночь: от охотников пользы мало, компенсации от государства не дождешься (2)

Важно 18:22

Важно 2 комментариев

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Андрей из Кошкеле, что в Валмиерском крае, занимается овцеводством около десяти лет. В начале прошлой недели на его ферме произошло страшное: ночью загон посетила стая волков. В конце сентября на ферме Андреи волки разорвали 20 овец и ягнят, сообщает Bez Tabu.

Читать

На ветер улетают сотни миллионов — а виновных нет! Долго так будет продолжаться? Андрей Козлов (2)

Выбор редакции 18:18

Выбор редакции 2 комментариев

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

"Власть, да и правоохранительные органы трудно заподозрить в непоследовательности. Вот судите сами. Проект Rail Baltica провалился, было нарушено, кажется, все, что можно было нарушить, но виновных нет и вряд ли появятся. Ну разве что найдут какого-то стрелочника.  С основного капитала национальной авиакомпании airBaltic списали более полумиллиарда евро и, конечно, же виновных нет и вообще, как нас уверяют власти, списали те деньги, которые все равно уже истрачены, - пишет член "Стабильтности!" Андрей Козлов. 

Читать

Взрослые среагировали молниеносно: в Вентспилсе возле школы задержали человека с оружием (2)

Важно 18:13

Важно 2 комментариев

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

В Вентспилсе вдоль учебных заведений прогуливался нетрезвый человек с оружием в руках. Как только его заметили, сразу же была вызвана полиция. Стражи правопорядка среагировали оперативно и задержали подозрительного субъекта. Но школьники до сих пор переживают по поводу увиденного, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Читать

«Пойти преподавать — это очень отчаянный поступок»: директор школы (2)

Важно 18:10

Важно 2 комментариев

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Хватает ли учителей? Это традиционный вопрос руководителям департаментов образования перед началом учебного года. В Даугавпилсе признают: заполнить вакансии учителей в школах не так просто, но пока справляются. Кадрового провала нет, и дети не остаются без знаний. И хотя многие потенциальные преподаватели уходят в другие сферы, есть и исключения — когда люди, наоборот, меняют профессию, делая осознанный выбор в пользу педагогики, сообщает Латвийское радио 4.

Читать

За ребёнка — 428 евро: в Латвии появилась «нянечкина служба» на деньги ЕС (2)

Бизнес 18:02

Бизнес 2 комментариев

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Семь самоуправлений смогут оплатить так называемую «службу нянечек», используя средства ЕС. Родители, поручая ребенка сертифицированной нянечке, должны будут платить только за питание. Такая возможность будет в Лиепае, Елгаве, Риге, а также Южнокурземском, Кекавском, Марупском и Ропажском краях, сообщает LSM+ со ссылкой на TV Kurzeme.

Читать