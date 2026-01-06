Новых версий о причине взрыва газа в Риге, вероятно, не появится: Козловскис

Министр отметил, что полиция продолжает работу, однако он полагает, что новых версий о других виновных в деле не появится.

Сейчас главное - решить важнейший для жильцов вопрос о том, можно ли будет продолжать эксплуатацию дома, добавил министр.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека - человек, осуществлявший в одной из квартир нелегальные действия с газопроводом, и сотрудник аварийной службы компании "Gaso", приехавший на вызов о возможной утечке газа. Еще два человека в результате взрыва пострадали.