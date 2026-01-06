Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Новых версий о причине взрыва газа в Риге, вероятно, не появится: Козловскис

6 января, 2026

LETA

Доступная на данный момент информация дает основания полагать, что виновным во взрыве газа на ул. Баускас в Риге был погибший мужчина, сообщил во вторник в программе "Утренняя панорама" на Латвийском телевидении министр внутренних дел Рихард Козловскис.

Министр отметил, что полиция продолжает работу, однако он полагает, что новых версий о других виновных в деле не появится.

Сейчас главное - решить важнейший для жильцов вопрос о том, можно ли будет продолжать эксплуатацию дома, добавил министр.

Как сообщалось, в результате взрыва газа в Торнякалнсе на улице Баускас погибли два человека - человек, осуществлявший в одной из квартир нелегальные действия с газопроводом, и сотрудник аварийной службы компании "Gaso", приехавший на вызов о возможной утечке газа. Еще два человека в результате взрыва пострадали.

Хорошо там, где нас нет: люди делятся причинами навсегда уехать из Латвии

Сегодня очень многие люди ежегодно уезжают из Латвии в поисках лучшей жизни. У каждого отъезда свои причины, но чаще всего это поиски более хорошей работы. По данным Министерства иностранных дел, в разных странах сейчас находятся более 420 000 представителей латвийской диаспоры. Означает ли то, что это число по-прежнему так велико, что их жизнь там лучше?

Сжигать калории без спорта и уколов? Учёные нашли безопасный способ «разогнать» клетки

Учёные заявили о потенциальном прорыве в борьбе с ожирением: они нашли способ заставить клетки сжигать больше калорий, не разрушая организм. Речь идёт не о диете и не о тренировках, а о тонкой настройке работы митохондрий — «энергостанций» внутри клеток.

Праздники закончились? Рижанам предлагают бесплатно вывезти ёлки

Жители Риги и в этом году могут бесплатно избавиться от рождественских елок — без вреда для окружающей среды. Вывоз елок производится в разных районах города, сообщает Рижская дума.

Достала из сумки нож и утверждала, что не выдержит: шокирующий случай в рижском автобусе

В понедельник в рижском 24-ом автобусе, следовавшем в сторону центра, около двух часов дня, то есть в то время, когда в транспорте домой со школы как раз возвращались дети, некая женщина устроила дебош и достала нож.

На стройке вокзала Rail Baltica рухнула конструкция: пострадал рабочий

Государственная полиция начала ведомственную проверку по факту полученной производственной травмы на строительном объекте «Rail Baltica» на территории Рижского центрального железнодорожного вокзала, выяснило агентство LETA.

Рига — пройдённый этап: Стакис метит в премьеры

Депутат Европарламента Мартиньш Стакис («Прогрессивные») допускает, что может участвовать в выборах в Сейм, которые пройдут в этом году, и стать ведущим кандидатом партии на пост премьер-министра. Об этом он заявил во вторник в программе «900 секунд», подчеркнув, что окончательных решений внутри партии пока нет.

Мэр Огре до сих пор не подал запрос на допуск к гостайне: СГБ

Служба государственной безопасности (СГБ) все еще рассматривает соответствие 25 должностных лиц самоуправлений для работы с государственной тайной, сообщили агентству ЛЕТА в учреждении.

