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Новые электрички встанут через 5–10 лет? Железной дороге не хватает денег на ремонт контактной сети (1)

Редакция PRESS 10 июня, 2025 10:57

Бизнес 1 комментариев

Работа новых электричек в Латвии под угрозой: "Latvijas dzelzceļš" (LDz) предупреждает, что из-за критического состояния контактной сети и нехватки финансирования через 5–10 лет возможно временное закрытие "отдельных участков" железной дороги.

Как сообщил в интервью агентству LETA председатель правления LDz Артис Гринбергс, почти 90% контактной сети на железной дороге уже превысили свой срок эксплуатации, а на полное восстановление всех 500 км сети не хватает 40% от необходимого финансирования.

Электрифицированные линии сегодня обслуживают более 90% всех пассажирских перевозок: в 2024 году по ним было перевезено 17,4 миллиона пассажиров. Но контактная инфраструктура, созданная ещё в 1950–1970-х годах, находится в предаварийном состоянии. Если не провести срочную модернизацию, по словам Гринбергса, LDz может быть вынуждена временно закрыть отдельные участки с высокой интенсивностью движения поездов.

Из запланированных 267 миллионов евро на модернизацию контактной сети, доступной LDz осталась только часть: значительные средства были перераспределены на другие отраслевые нужды. Сейчас обновление возможно только на наиболее загруженных направлениях — Слока–Тукумс II, Торнякалнс–Иманта и Рига–Огре (направление Аизкраукле).

Параллельно ведутся отдельные проекты: до 2026 года планируется модернизировать 100 км линии Елгава, ещё 100 км реализуются в рамках Плана восстановления, и 130 км — до 2027 года при поддержке ЕС. Однако без устойчивого финансирования в следующие годы 188 км останутся без обновления, а значит, под угрозой окажется работа даже новых составов, недавно закупленных для пригородного сообщения.

LDz уже работает над «планом Б» — компания ведёт переговоры с акционерами, Минфином, Европейским инвестиционным банком и другими партнёрами, чтобы в случае необходимости привлечь средства на международных рынках. Но решение нужно принимать срочно: вопрос теперь стоит не только о модернизации, а о том, сможет ли новая инфраструктура вообще функционировать через 5–10 лет.

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