Šodien SEPLP sēdē apstiprinājām grozījumus Mazākumtautību multimediju platformas koncepcijā, apstiprinot plānu, ka no 2025.gada. 1.janvāra LTV7 saturu nodrošinās tikai valsts valodā. Izmaiņas tiks nofiksētas arī sabiedriskajā pasūtījumā. — Jānis Eglītis (@egliitis) September 5, 2024

Изменения будет зафиксировано в общественном заказе. В общественном заказе на 2024 год было отмечено, что в условиях продолжающейся войны в Украине, на LTV7 должны быть сохранены новости на русском языке, чтобы предоставлять проверенную и надежную информацию аудитории, которая в первую очередь потребляет информацию на русском языке.

В сентябре прошлого года Сейм утвердил новую концепцию национальной безопасности. Она предусматривает, что с 1 января 2026 года контент, создаваемый общественными СМИ, должен быть только на латышском языке и языках, принадлежащих европейскому культурному пространству. Оппозиционные партии Сейма ранее раскритиковали заявления руководства Министерства культуры во главе с «Прогрессивными» за готовность отказаться подчиняться решениям Сейма.

Тогда экс-министр культуры Агнесе Лаце ("Прогрессивные") заявила, что перед латвийскими общественными СМИ стоит задача обращаться и к меньшинствам, проживающим в стране. Она выразила мнение, что медиаиндустрия долгое время оставалась без четкого направления и четко поставленных целей, за исключением упомянутого «в последнюю минуту» предложения, включенного в Концепцию национальной безопасности.

После слов Лаце, SEPLP предложила решение, позволяющее реализовать суть концепции национальной безопасности – создать единое информационное пространство, одновременно обращаясь к проживающим в стране меньшинствам. С 1 января 2026 года должен начать работать новый подход, как к меньшинствам будут обращаться общественные СМИ. Это будет медиаплатформа LSM, где контент на языках нацменьшинств будет представлен на портале LSM+.