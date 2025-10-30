«Новому Единству» придется выбрать с кем дружить: лидер «Прогрессивных»

Политик отметил, что ZZS целенаправленно сотрудничает с оппозиционными партиями, и фактически в течение последнего месяца «Прогрессивные» и JV находились не в коалиции, а в оппозиции. По его словам, это нездоровая и неустойчивая ситуация. Шуваев убеждён, что правительство меньшинства могло бы продолжать работу.

На вопрос, готовы ли «Прогрессивные» по-прежнему работать в одной коалиции с ZZS, Шуваев ответил, что партия готова сотрудничать ради достижения своих политических целей — не допустить выхода из Стамбульской конвенции и принять государственный бюджет.

На вопрос, что «Прогрессивные» предпримут, если Сейм всё же решит выйти из Стамбульской конвенции, он выразил надежду, что президент вернёт законопроект на повторное рассмотрение. «Будем двигаться шаг за шагом», — сказал он, подчеркнув, что также может быть рассмотрено обращение в Конституционный суд.

Ранее сообщалось, что Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. В четверг ожидается голосование во втором, окончательном чтении. В среду вечером против выхода из конвенции у здания Сейма протестовали около 5000 человек.

Законопроект о выходе из конвенции был подан оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (LPV), но его поддерживают и другие оппозиционные силы — Национальное объединение, «Объединённый список» и партия «Стабильности!», а также политики ZZS, входящие в правящую коалицию. Против выхода из конвенции выступают коалиционные партии JV и «Прогрессивные». В первом чтении за выход из конвенции проголосовали 52 депутата, против не голосовал никто, депутат Дидзис Шмит воздержался, а депутаты JV и «Прогрессивных» решили вообще не участвовать в голосовании.

Перед первым чтением большинство депутатов решило придать законопроекту статус срочного, что означает его рассмотрение только в двух чтениях. Если закон принимается Сеймом в двух чтениях и статус срочности утверждается не менее чем двумя третями голосов депутатов, президент не может применить право вето, чтобы приостановить его обнародование.

За признание законопроекта срочным проголосовали в общей сложности 52 депутата из оппозиционных партий и входящей в коалицию ZZS, против — 31 депутат из фракций «Прогрессивных» и JV, а депутат ZZS Андрис Берзиньш воздержался. Таким образом, за срочность проголосовало менее двух третей присутствующих.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение, обязывающее страны-участницы разработать согласованную политику по защите женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, государства должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту: кризисные центры, круглосуточные горячие линии, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защиту и поддержку детям, ставшим свидетелями насилия.