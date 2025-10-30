Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Новому Единству» придется выбрать с кем дружить: лидер «Прогрессивных»

Редакция PRESS 30 октября, 2025 08:57

Новости Латвии 0 комментариев

Рано или поздно «Новому Единству» (JV) придётся выбрать, с кем формировать правительство меньшинства — с Союзом зелёных и крестьян (ZZS) или с партией «Прогрессивные». Какой именно будет этот выбор, может стать ясно в течение ближайшего месяца, предположил в интервью передаче «Rīta panorāma» председатель парламентской фракции «Прогрессивных» Андрис Шуваев.

Политик отметил, что ZZS целенаправленно сотрудничает с оппозиционными партиями, и фактически в течение последнего месяца «Прогрессивные» и JV находились не в коалиции, а в оппозиции. По его словам, это нездоровая и неустойчивая ситуация. Шуваев убеждён, что правительство меньшинства могло бы продолжать работу.

На вопрос, готовы ли «Прогрессивные» по-прежнему работать в одной коалиции с ZZS, Шуваев ответил, что партия готова сотрудничать ради достижения своих политических целей — не допустить выхода из Стамбульской конвенции и принять государственный бюджет.

На вопрос, что «Прогрессивные» предпримут, если Сейм всё же решит выйти из Стамбульской конвенции, он выразил надежду, что президент вернёт законопроект на повторное рассмотрение. «Будем двигаться шаг за шагом», — сказал он, подчеркнув, что также может быть рассмотрено обращение в Конституционный суд.

Ранее сообщалось, что Сейм в первом чтении 52 голосами поддержал законопроект, предусматривающий выход Латвии из конвенции. В четверг ожидается голосование во втором, окончательном чтении. В среду вечером против выхода из конвенции у здания Сейма протестовали около 5000 человек.

Законопроект о выходе из конвенции был подан оппозиционной партией «Латвия на первом месте» (LPV), но его поддерживают и другие оппозиционные силы — Национальное объединение, «Объединённый список» и партия «Стабильности!», а также политики ZZS, входящие в правящую коалицию. Против выхода из конвенции выступают коалиционные партии JV и «Прогрессивные». В первом чтении за выход из конвенции проголосовали 52 депутата, против не голосовал никто, депутат Дидзис Шмит воздержался, а депутаты JV и «Прогрессивных» решили вообще не участвовать в голосовании.

Перед первым чтением большинство депутатов решило придать законопроекту статус срочного, что означает его рассмотрение только в двух чтениях. Если закон принимается Сеймом в двух чтениях и статус срочности утверждается не менее чем двумя третями голосов депутатов, президент не может применить право вето, чтобы приостановить его обнародование.

За признание законопроекта срочным проголосовали в общей сложности 52 депутата из оппозиционных партий и входящей в коалицию ZZS, против — 31 депутат из фракций «Прогрессивных» и JV, а депутат ZZS Андрис Берзиньш воздержался. Таким образом, за срочность проголосовало менее двух третей присутствующих.

В Латвии Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, известная как Стамбульская конвенция, вступила в силу 1 мая прошлого года. Это международное соглашение, обязывающее страны-участницы разработать согласованную политику по защите женщин от всех форм насилия, а также мужчин и женщин — от насилия в семье. В частности, государства должны обеспечивать пострадавшим всестороннюю помощь и защиту: кризисные центры, круглосуточные горячие линии, специализированные центры поддержки жертв сексуального насилия, а также защиту и поддержку детям, ставшим свидетелями насилия.

В связи с расстрелом собак в Баусском крае уволен шеф муниципальной полиции

Важно 14:48

Важно 0 комментариев

В связи с расстрелом собак в начале октября в Бауском крае уволен начальник муниципальной полиции Эгил Гайлис. Решение принято на основе промежуточного отчёта служебной проверки.

Те, кто должен был защищать: отцу и мачихе убитой Юстине увеличили сроки

Важно 14:39

Важно 0 комментариев

В четверг, 30 октября, Латгальский окружной суд принял решение увеличить назначенное судом первой инстанции наказание Владимиру и Сандре Рейниковым по уголовному делу об убийстве семилетней Юстине. Срок тюремного заключения отца Юстине увеличен с 20 до 23 лет, а мачехи — с 17 до 20 лет. Обоим также назначен пробационный надзор на три года, пишет LSM+.

Как однушка на селе: сколько должен каждый житель Латвии, если разделить госдолг на всех

Новости Латвии 14:35

Новости Латвии 0 комментариев

По состоянию на конец июня этого года государственный долг Латвии в расчете на одного жителя составлял 10 600 евро, свидетельствуют данные Совета по фискальной дисциплине (СФД).

Оксана и её космические чудики: живёт в Риге одна художница…

Для настроения 14:28

Для настроения 0 комментариев

Одни верят в загробную жизнь, другие — в вечную любовь. А вот рижанка Оксана Мамонова, сколько себя помнит, чувствует окружающий мир совсем не так, как многие другие люди. Как художник, она в каждом воробышке, порхающем в городской толчее, видит то Принца, то Нищего…

Ринкевич вручал Путину майку, а Херманис ничем не лучше: Пуче прошёлся по «своим»

Важно 14:16

Важно 0 комментариев

Публицист Армандс Пуче на pietiek.com прошелся своим пером по партии режиссера Алвиса Херманиса. 

Сможет ли Россия взять Таллин, Ригу или Вильнюс за 24 часа? Варламов выпустил об этом фильм. ВИДЕО

Важно 14:15

Важно 0 комментариев

Блогер Илья Варламов, которого в России заочно приговорили к восьми годам и штрафу в размере более 99,5 млн рублей за распространение «фейков» об армии и уклонение от обязанностей иноагента, выпустил на YouTube видео, которое озаглавил "Что, если Россия вторгнется в страны Балтии? | Война с Эстонией, Латвией, Литвой, дроны, мобилизация".

Виктория Таран: «Мы не оставим вас одних — даже на перепутье неизвестности»

Стабильности! 14:15

Стабильности! 0 комментариев

Как партия Stabilitātei! помогает тем, кого поставили перед выдворением

