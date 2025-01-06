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Новогодний подарок рижанке — автомобиль Škoda Karoq! Завершена Большая Лотерея Mego & Vesko-2024

Реклама Редакция PRESS 6 января, 2025 13:01

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Завершилась Большая Лотерея Mego & Vesko, в которой участвовали покупатели этих магазинов. В ходе лотереи было разыграно 100 подарочных карт от Mego, Mēness Aptieka, Lieliska dāvana на сумму 10 000 евро и главный приз – автомобиль Škoda Karoq.  

Торжественное награждение победителя состоялось накануне Нового Года в автоцентре Green Motors на улице Краста, 5.

Счастливый чек

Число участников лотереи с каждым годом продолжает расти, а также существенно возросло количество уникальных регистраций, что подтверждает доверие покупателей и интерес к этой многолетней традиции Mego, -- говорит руководитель отдела маркетинга Mego Александр Афанасьев. – Самыми активными  оказались покупатели из Риги и Даугавпилса.  

Для того, чтобы стать счастливым автовладельцем Škoda Karoq, достаточно было просто приобрести в магазинах Mego или Vesko два лотерейных товара и заполнить анкету на сайте: www.megoloterija.lv.

Главный приз на этот раз достался рижанке -- ей принесли удачу лотерейные товары от брендов Latvijas maiznieks и Alma.  Кстати, бренд Latvijas maiznieks можно назвать счастливым, поскольку он не в первый раз приносит нашим покупателям победу. 

В нынешнем году сеть Mego отметила юбилей – 25 лет. За это время в ходе Большой Лотереи разыграно невероятное количество призов, машины уходили в разные города страны.  Škoda Karoq – это третий по счёту автомобиль, который остаётся в Риге.

Mego – любимый магазин!  

Победительницей Большой лотереи Mego & Vesko стала рижанка, архитектор Инула Янсоне. Она отослала 80 чеков, один из которых оказался счастливым.

-- Магазин Mego на ул. Мурьяну , 50 – мой самый любимый магазин!. И не потому, что находится близко от дома. А потому, что там всегда великолепный ассортимент товаров, отличные скидки и просто фантастический коллектив. Все сотрудники – от продавцов до охранников – симпатичные, любезные и очень отзывчивые,  – поделилась c press.lv Инула..

За 20 с лишним лет, в течение которых я посещаю этот магазин, я ни разу в нём не разочаровалась. Более того, покупки в Mego стали меня приятным хобби и развлечением одновременно. По субботам у нас с младшей дочкой уже сложилась традиция: мы вместе отправляемся в Mego и первым делом идём в отдел с тортиками,  чтобы устроить себе праздник без повода.  А заодно всегда покупаем свежайший хлеб, кофе, молочные продукты и корм для нашей кошки Дзипсе.

Для меня Mego даже больше, чем магазин, это еще и своеобразный клуб по интересам: в моём любимом магазине есть даже уголок с книгами! Здесь можно не только покупать продукты, но и общаться....

Новость о том, что Инула выиграла автомобиль, застала ее в больнице. И что вы думаете? Выздоровление наступило гораздо быстрее, чем прогнозировали врачи!

Подарки под ёлкой

Церемония вручения  ключей от автомобиля победительнице проходила в торжественной обстановке. Под мерцающей новогодней елкой в салоне Green Motors образовался хоровод из подарков от Меgo и её многолетних партнеров.

-- Подарков много не бывает! Мы дарим Инуле наши сладости и специи, -- пояснила Алёна Ларионова, менеджер Konig Distribution  -- Наша фирма поставляет в Mego продукцию Red Band, Tupla, Rūjienas saldējums, Vegeta, LinoLada, Boriomi, Cloettа и др. Из 23 брендов на автомобиле победительницы  – 12 наших.  Мы много лет сотрудничаем с Megо, участвуем во всех лотереях этой сети и продажи идут просто замечательно!

-- Сотрудничество с Mego у нас давнее и плодотворное, -- рассказали менеджеры Fazer Latvija Юрис Звинис и Элине Лиепиня. -- Наше предприятие с самого начала участвует в лотереях, организуемых Mego. За это время покупатели имеют возможность ознакомиться с нашими новыми продуктами,  что дает нам возможность шире продемонстрировать свою продукцию. Например, в этом году наш хлеб Ierauga maizе был особенно востребован!

-- Наша сотрудничество с Mego  уже стало доброй традицией, -- сказала руководитель отдела маркетинга Green Motors Иева Сиугале. -- Мы очень рады, что новая машина вновь отправляется из нашего салона к победителю лотереи и счастливы, что наш приз принесёт кому-то радость в эти праздничные дни. Автомобиль – это замечательный подарок!  Кстати, в этом году одна из машин производителя Škoda -- Škoda Kodiaq -- была признана автомобилем года.

-- Нам было приятно выступить в роли Деда Мороза, -- подвел итог церемонии руководитель отдела маркетинга Mego Александр Афанасьев. -- В следующем году у нас снова будет две Больших Лотереи. Новая лотерея Mego & Vesko стартует уже весной. С ее условиями можно ознакомиться на сайте: www.megoloterija.lv. Главным призом опять будет машина!

Приходите в Mego, регистрируйте чеки, играйте и выигрывайте!

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