Новинка: в борьбе со всем советским падёт и страховой стаж пенсионеров?

Вот и до пенсий добрались. Как говорят в народе, изменения не в лучшую сторону просто витали в воздухе последние несколько лет. «Мы давно у государства на шее, - можно услышать горькие разговоры пенсионеров. – Нас порой экономисты и политики называют чуть ли не дармоедами: дескать, из казны на пенсии много денег уходит. А что, мы пенсии свои не заработали?»

Вот вопрос насчет «не заработали» и поставили законодатели. То есть не все, кто имеет советский страховой стаж, заслужили латвийские пенсии. Как говорится, без комментариев...

Рассмотрим же подробнее, что готовят новые изменения в пенсионном законодательстве.

Не в то время работали?

Поправки к закону «О государственных пенсиях» пересмотрят порядок расчета страхового стажа - причем, возможно, уже с 1 января 2025 года. Как говорят авторы проекта из Министерства благосостояния, в ходе изменений работа и приравненные к ней периоды (служба в армии, периоды репрессий), а также учеба в бывших республиках СССР будут увязаны с продолжительностью долевого участия жителей в пенсионной системе Латвии.

Новые поправки к закону «О государственных пенсиях» одобрил Кабинет министров. Теперь их предстоит рассмотреть Сейму.

В данное время латвийские государственные пенсии назначаются и выплачиваются как за время работы после восстановления независимости – с 1 января 1995 года, так и за советский период, приравненный к страховому стажу за период по 31 декабря 1990 года. Но в то время работники не платили взносы социального страхования, - комментируют авторы проекта.

Поправки к закону устанавливают связь между новой системой и старой. Министр благосостояния Улдис АУГУЛИС так разъясняет необходимость поправок:

- Эти изменения происходят в рамках усовершенствования пенсионной системы в Латвии. Они определят, что впредь при назначении государственной пенсии по возрасту периоды работы и приравненные к ним периоды, накопленные на территории бывшего СССР, будут засчитываться в страховой стаж только тем, кто внес вклад в поддержание существующей государственной системы социального страхования...

Предусматривается, что впредь при назначении государственной пенсии по старости накопленный на территории бывшего СССР трудовой стаж и приравненные к нему периоды не будут засчитываться в годы страхового стажа автоматически. А учитываться только тем, кто «сделал определенный вклад в содержание латвийской пенсионной системы», - говорит министр...

Чужим не давать?

Такой шаг в изменении порядка начисления пенсий был мотивирован в том числе и предыдущими изменениями, которые в пенсионное законодательство Латвии были внесены в соответствии с европейскими нормами.

С 17 июня 2023 года латвийскую пенсию по старости могут запросить и лица, проживающие за пределами Евросоюза. Это значительно увеличит число запрашивающих пенсии, среди них - и таких, кто вообще не участвовал в уплате взносов социального страхования в Латвии в последние 30 лет.

Учитывая, что латвийская пенсионная система основана на принципах солидарности: нынешнее поколение обеспечивает пенсии предыдущему поколению, - действующие налогоплательщики, уплачивающие взносы социального страхования, обеспечивают выплату пенсий пожилым людям за годы, которые те отработали в бывших республиках СССР, кроме Латвии. И это не только гражданам Латвии и людям с двойным гражданством, но и гражданам ЕС, имеющим право на латвийскую пенсию.

Здесь будет правильно увязать исторически накопленный трудовой стаж с тем периодом, в течение которого человек платил социальные взносы в Латвии, - считают авторы поправок...

Сколько стажа засчитают?

Какую часть советского стажа и по какому принципу предлагается засчитывать эти годы в страховой стаж для назначения латвийской пенсии? Это главный вопрос, который волнует будущих пенсионеров, имеющих достаточно лет советского стажа.

1 Гражданам Латвии в счет страхового стажа будут засчитываться годы работы в Латвии (и приравненные к ним периоды), срок службы (в Советской армии) и период репрессий за пределами Латвии.

Если к моменту выхода на пенсию гражданина его страховой стаж в Латвии после 1 января 1996 года составит не менее 20 лет, то ему зачтут накопленный трудовой стаж и приравненные к нему периоды на территории бывших союзных республик.

2 Иностранцам, лицам без гражданства и латвийским негражданам, запрашивающим пенсию ЛР, в страховой стаж будут засчитывать годы работы в Латвии (и приравненные к ним периоды) и период репрессий за пределами Латвии.

Если у этих категорий будущих пенсионеров после 1 января 1996 года страховой стаж в Латвии насчитывает не менее 20 лет, то им зачтут приравненные к трудовым периодам годы учебы в бывших республиках СССР.

С 2025 года страховой стаж для латвийской пенсии будет 20 лет. И, как мы понимаем, приплюсовывать советский будут не всем и не весь...

Годы перемен сказались на судьбах и в том числе на страховом стаже тысяч жителей Латвии, работавших в советское время на фабриках и заводах, в государственных учреждениях – науки, культуры, образования. Без вины виноватые, в переходные 1990-е они остались без работы, а многие и без жилья. Не всем повезло и хватило сил найти новую работу.

У многих до сих пор бОльшая часть страхового стажа – это советские годы, им и так грозят минимальные пенсии или государственные пособия социального обеспечения по старости. Так что закон вроде бы направлен на справедливый расчет для новых «европейцев», а ударит и по своим. По новым поправкам те, у кого в основном советский стаж, могут остаться и без этого минимума?

Вера СТЕПНОВА