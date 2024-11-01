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Новинка: кто кроме семейного может теперь выписать больничный

Еженедельник «Вести» 1 ноября, 2024 16:42

Азбука здоровья 0 комментариев

Расширился круг специалистов, которые могут открыть больничный лист А. Также одобрена система проверок освобождения от работы по болезни...

В июне вступила в силу новая редакция правил Кабинета министров, определяющих порядок выдачи и аннулирования листов нетрудоспособности А и В.

1 Согласно изменениям в Законе о медицинской помощи, больничные листы могут оформлять не только врачи и помощники врачей (фельдшеры), но и стоматологи, и акушерки.

Врач-стоматолог, работающий в медицинском учреждении, имеет право выдать своему пациенту больничный лист за первые три дня нетрудоспособности в связи со стоматологическими манипуляциями.

Стоматолог может выписать больничный на основании альвеолярного разрастания, заболевания слизистой оболочки полости рта, челюстей и смежных тканей, травм полости рта, воспалений, нагноений и других стоматологических проблем.

Акушерка, работающая в медучреждении, может оформить больничный лист пациентке на основании нарушений в ходе беременности, в предродовой и послеродовой периоды.

2 Чтобы не было случаев, что врач выдал лист нетрудоспособности «задним числом», документ можно выписать только с того дня, когда человек обратился в медучреждение и врач определил у него заболевание, травму.

Если же психически больной человек не обратился вовремя за медицинской помощью в связи с ухудшением психического заболевания, то ему может быть выдан лист нетрудоспособности за предыдущие дни, но не больше чем за одну неделю до этого, и на основании заключения врачебного консилиума.

3 Ранее все больничные проходили контроль на 30-й день и на 26-ю неделю болезни. Тогда надо было пройти экспертизу Государственной врачебной комиссии экспертизы трудоспособности и здоровья.
Теперь введен и контроль длительного больничного. На 90-й день нетрудоспособности пациент должен явиться к врачу на осмотр (не касается тех, кто лечится в стационаре). Врач или закроет больничный лист, или откроет новое продолжение листа B.

4 Больничный лист закрывают не позднее чем через 52 недели с первого дня болезни, за исключением случаев туберкулеза и отдельных дополнительных исключений, при которых допустимо продление больничного на срок до 90 дней.

При туберкулезе лист нетрудоспособности выдается до восстановления трудоспособности пациента или до дня установления инвалидности.

Если болезнь продолжается более 52 недель (кроме туберкулеза), государство перестает выплачивать пособие по болезни, и больничный лист будет служить лишь подтверждением нетрудоспособности работника...

полезные координаты

Национальная служба здравоохранения: бесплатный телефон – 80001234;
э-почта: nvd@vmnvd.gov.lv

 

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