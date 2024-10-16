Новая дорожная пошлина обяжет водителя платить за каждый проделанный км

Подготовлен закон о плате (пошлине) за дорожную инфраструктуру, которая будет взиматься не за период, как сейчас, а за каждый километр, который проехала автомашина в зависимости от ее размера, экологичности двигателя и других параметров.

Об этом в эфире программы «Кейс» на LSM+ рассказал директор департамента инфраструктуры автодорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

«Нам нужно ввести принцип — кто загрязняет природу, тот платит. Тот, кто больше едет — больше загрязняет, следовательно, больше и платит, в том числе и легковые автомобили. К тому же, не секрет, что есть разница, какое загрязнение создает дизельный автомобиль или электроавтомобиль. Этот принцип должен отражаться именно в использовании. И дополнительно этому нужно способствовать ответственному использованию. Необходимо оценивать, действительно ли такая поездка нужна. Если надо будет пропорционально платить за каждый километр, мы, возможно, будем больше оценивать, действительно ли нам нужно эти 300 километров ехать», — заявил директор департамента инфраструктуры автодорог Министерства сообщения Таливалдис Вецтиранс.

Он пояснил, что, если в какую-то дорогу за десять лет вложены 10 млрд евро, то за следующий период эти деньги необходимо вернуть. Но конкретных цифр он не назвал, сославшись на то, что будут сделаны точные расчеты.

По словам Вецтиранса, в следующем году этой системы еще не будет, но в 2025 году может быть принят новый закон. После чего управляющему — компании Latvijas Valsts ceļi — будет поручено начать внедрение системы.