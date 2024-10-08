Новая дорога в Болдераю: почему водители не рады?

Жители Болдераи и Даугавгривы между собой называют шоссе дорогой смерти. Они несколько лет добивались ремонта дороги. И этот момент настал. Правда, из улучшений — только новый асфальт, и больше ничего, рассказала Элина Дмитриенко, инициатор сбора подписей за полноценный ремонт дороги.

Каждый раз, когда автобус подъезжает к остановке — образуется пробка, потому что он останавливается прямо на проезжей части (ведь «карманов» нет). Некоторые водители спокойно ждут. А некоторые идут на обгон, создавая аварийные ситуации.

«Самое главное для нас — освещение на этой дороге, потому что, смотрите, когда идёт снег, когда идёт сильный дождь, когда на улице темно — то всё, ничего не видно! У тебя едет встречная машина, она тебя слепит. И всё, и происходят вот такие вот ДТП», - говорит Элина.

«В рамках данного проекта не предусмотрено освещение и «карманы». В ходе этого проекта мы обновили дорожное покрытие, которое, так скажем, давно не обновляли, но — сохраняя существующую дорогу без изменений», — пояснил начальник управления дорожной инфраструктуры РД Андрей Уртанс.

Планируется ли в принципе в дальнейшем это сделать?

«На данный момент, в ближайшие несколько лет — нет. Дальнейшие планы по Даудавгриве — это обновление покрытия на улице Клейсту».