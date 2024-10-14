Новая база ПРО США в Польше сможет сбивать российские ракеты

База противоракетной обороны (ПРО) Aegis Ashore Соединенных Штатов, развернутая в Редзиково на севере Польши, сможет сбивать российские баллистические ракеты, летящие в направлении страны. Об этом в эфире радиостанции Rebeliant в пятницу, 12 октября, сообщил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский.

По его словам, объект, концепция которого претерпела изменения на фоне агрессивной войны РФ против Украины, будет торжественно открыт "в ближайшие недели". "В ходе переговоров я добился того, чтобы эта база могла сбивать также и российские ракеты, летящие в сторону Польши, а не только иранские, летящие на Соединенные Штаты", - заявил Сикорский.

Как отмечает издание The Moscow Times, база в Редзиково расположена в 165 км от границы с Калининградской областью РФ. Она имеет радиолокационную станцию и три пусковые установки Mk-41, каждая из которых оснащена восемью контейнерами для ракет-перехватчиков семейства Standard Missile 3.

По данным НАТО, Aegis Ashore носит "исключительно оборонительный характер". С этой целью база ПРО была передана в июле 2024 года под командование и управление представительству альянса, а именно, по словам исполняющего обязанности директора Агентства по ПРО (MDA) контр-адмирала ВМС США Дугласа Уильямса, "для защиты европейских государств от угроз баллистических ракет, источники которых находятся вне евроатлантического региона".

Йенс Столтенберг, на тот момент занимавший должность генсека НАТО, утверждал, что система была приведена в полную операционную готовность. "Баллистические ракеты широко использовались в конфликтах в Украине и на Ближнем Востоке. Как оборонительный альянс мы не можем игнорировать эту угрозу", - заявлял тогда Столтенберг.

Новая база ПРО станет второй в Европе

После официального открытия базы на севере Польши в Европе будет уже два таких объекта. Первый находится близ населенного пункта Девеселу в Румынии - эта база была введена в строй еще в 2016 году. Кроме того, элементами "противоракетного щита НАТО" являются четыре эсминца ВМС США, размещенные на постоянной основе в испанском городе Рота, а также радар раннего оповещения в турецком Куреджике.

В Генштабе РФ в свою очередь ранее заявляли, что развернутые на базах ПРО в Румынии и Польше универсальные установки Mk-41 могут использоваться не только в оборонительных целях, но и для пусков крылатых ракет среднего радиуса действия Tomahawk. В связи с этим в Минобороны России обещали разместить комплексы "Искандер" в Калининградской области, напоминает The Moscow Times.

В свою очередь экс-глава Генштаба Польши Раймунд Анджейчак 11 октября заявил, что в случае нападения России на страны Балтии Запад ответит ударом по Санкт-Петербургу. Варшава уже закупает 800 ракет с дальностью действия до 900 км для этих целей, добавил он.

Польша призвала США снять военные ограничения для Украины

Месяц назад Радослав Сикорский во время визита госсекретаря США Энтони Блинкена в Варшаву заявил, что Украине нужно дать разрешение бить западным оружием по целям в глубине территории РФ для самообороны.

Президент РФ Владимир Путин в тот же день 12 сентября заявил, что применение западного высокоточного оружия большой дальности для ударов Украины по территории России будет означать прямое участие стран НАТО в войне. В этом случае изменится "сама суть конфликта" в Украине, а Россия "будет принимать соответствующие решения, исходя из тех угроз, которые будут создаваться", пригрозил он.