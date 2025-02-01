Норвегия освободила судно с русским экипажем, арестованное в связи с повреждением подводного кабеля

"Расследование продолжится, но мы не видим никаких причин, чтобы это судно оставалось в Тромсё еще дольше. Не найдено ничего, что связывало бы судно с данным актом", - заявил представитель полиции Рони Йергенсен.

Рефрижераторное судно Silver Dania шло под норвежским флагом из Санкт-Петербурга в Мурманск и было задержано полицией Норвегии в четверг вечером вблизи города Тромсё на севере Норвегии.

Владелец судна - норвежская компания Silver Sea, заявившая о своей непричастности к инциденту. Весь экипаж задержанного судна - российские граждане, говорится в сообщении полиции.

"Мы шли мимо Готланда, но не бросали якорь", - заявил в беседе с агентством AFP в пятницу глава компании Silver Sea Турмуд Фоссмарк.

Российское посольство в Осло сообщило агентству AFP по электронной почте, что ни один моряк не был задержан и что экипаж не связывался с посольством и не просил о помощи.

Напомним, что кабель был поврежден рано утром 26 января. Повреждение обнаружено в экономической зоне Швеции примерно в 130 км от побережья Латвии.

В связи с этим инцидентом шведские органы власти арестовали сухогруз Vezhen, который ходит под мальтийским флагом. Болгарская компания Navigation Maritime Bulgares, которой принадлежит судно, отрицает, что кабель был поврежден умышленно.

Рефрижератор Silver Dania пересек место повреждения кабеля примерно в то же время, что и Vezhen.