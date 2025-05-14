Ночью заморозки, днём — сильный дождь: погода в четверг

В Курземе местами пройдет кратковременный дождь, а в центральной части страны будет мало облаков и до утра осадков не ожидается.

При слабом или умеренном северном, северо-западном ветре температура воздуха ночью опустится до -2...+3 градусов, местами на побережье и в восточных районах будет не меньше +4...+6 градусов.

В Латвии в течение дня будет идти сильный дождь, в Латгалии осадки прекратятся. В районе Вентспилса существенных осадков не ожидается.

В четверг на Курземском побережье и в Юрмале будет дуть умеренный северный ветер порывами до 17 метров в секунду, в Видземе - северо-восточный, а в Латгалии и Селии ветер будет дуть с юга и запада.

Погода будет пасмурной, максимальная температура воздуха составит +7...+12 градусов.

В Риге ночью облаков будет мало, днем ожидается пасмурная и дождливая погода. Ночью ветер стихнет, воздух остынет до +5 градусов, в пригородах возможны заморозки; днем будет дуть умеренный северный ветер, а температура не превысит +9 градусов.

