Ночью местами на востоке Латвии ожидается снег и мокрый снег; днем будет туманно и облачно

Ночь в Латвии будет облачной, местами на востоке ожидается снег и мокрый снег. Отдельные участки дорог будут скользкими.

На некоторой части территории, в основном на востоке, видимость ухудшится из-за дымки и тумана.

Будет дуть западный ветер, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха достигнет -2...+2 градусов.

В Риге ночью - облачно, но без осадков. Ветер - западный, от слабого до умеренного, минимальная температура воздуха - от 0 до +2 градусов.

Днем в воскресенье небо закроют облака, на востоке они принесут осадки в виде снега и мокрого снега. Местами с утра будет туман, он значительно ухудшит видимость. Ветер - по-прежнему западный, от слабого до умеренного. Днем воздух прогреется до +1..+6 градусов.

Синоптики прогнозируют, что в первые дни марта ожидается преимущественно облачная погода, на большей части территории страны - осадки. Будет дуть слабый ветер, во многих местах образуется туман. Хотя в субботу и воскресенье ночью температура воздуха во многих местах еще будет отрицательной, в начале следующей недели и ночью, и днем на большей части Латвии столбик термометра больше не будет опускаться ниже нулевой отметки.