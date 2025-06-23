Ночной обстрел Киева обрушил подъезд многоэтажки: шесть погибших, десятки пострадавших

Наиболее тяжелые разрушения зафиксированы в Шевченковском районе, где после попадания ракеты обрушился подъезд многоэтажного жилого дома. По информации мэра Киева Виталия Кличко, погибли по меньшей мере шесть человек. Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) сообщает о десяти раненых. Спасательные работы продолжаются — под завалами, по предварительным данным, могут оставаться люди.

Всего, по последним данным, в результате атаки пострадали 19 человек. В частности, двое получили ранения возле выхода со станции метро «Святошин», еще двое — в частном секторе Соломенского района. Также зафиксированы повреждения в Святошинском и Дарницком районах, однако там обошлось без жертв.

В Киевской области в результате падения обломков сбитых беспилотников повреждены частные дома, гостиница и автомобили. По данным главы областной военной администрации Николая Калашника, в Белоцерковском районе погибла женщина, двое пострадавших были госпитализированы, еще двоим помощь оказали на месте.

Это уже вторая масштабная атака на украинскую столицу за последнюю неделю. 17 июня Киев также подвергся массированному удару, который стал одним из самых разрушительных с начала полномасштабного конфликта. Тогда погибли 28 человек, более 130 получили ранения, обрушился подъезд девятиэтажного дома.

Президент России Владимир Путин, комментируя обстрел, заявил, что удары наносятся по объектам военной инфраструктуры, а не по жилым кварталам. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский охарактеризовал действия России как «чистый терроризм» и призвал мировое сообщество к решительным действиям.

Россия нанесла ракетный удар по тренировочному полигону ВСУ. Три человека погибли, 14 ранены

В воскресенье, 22 июня, российские военные нанесли ракетный удар по учебному полигону одной из механизированных бригад украинской армии, сообщили в Сухопутный войсках Вооруженных сил Украины. «Благодаря своевременным мерам безопасности при получении сигнала воздушной тревоги удалось избежать многочисленных потерь личного состава. Однако, к сожалению, есть погибшие и раненые», — отметили в ВСУ. Позднее в украинской армии уточнили, что погибли три человека, еще 14 получили ранения.

Какой именно полигон был атакован, в ВСУ не сообщили, однако начальник управления коммуникаций командования Сухопутный войск, полковник Виталий Саранцев в разговоре с «Украинской правдой» отметил, что речь идет о временной площадке для подготовки военных на юге страны. По его данным, удар был нанесен ракетой «Искандер-М». Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении к гражданам подчеркнул, что это не первый подобный удар. «Нужна полная ответственность», — подчеркнул Зеленский, потребовав подробного отчета о последствиях и всех обстоятельств произошедшего.