Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

Это был пилотный проект, и пока он осуществлялся, Рижское самоуправление оценивало наличие спроса на эту услугу, а после его завершения рассмотрит вопрос о введении постоянных ночных маршрутов и примет решение о времени возобновления услуги в будущем году.

За период с 17 мая по 7 сентября нынешнего года услугами ночного общественного транспорта воспользовался 8181 пассажир.

По информации Rīgas satiksme, число пассажиров оказалось больше, чем планировалось, так что убытки Rīgas satiksme были меньше, что позволило продолжить проект.