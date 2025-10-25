Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Сб, 25. Октября Завтра: Beatrise, Beate
Доступность

Ночной автобус, до свидания: в ночь на воскресенье в Риге состоятся последние рейсы

© LETA 25 октября, 2025 12:19

Важно 0 комментариев

Уже сообщалось, что Рижское самоуправление в тёплое время года восстановило движение ночного общественного транспорта в выходные и праздничные дни, а Комиссия по лицензированию пассажирских коммерческих перевозок продлила лицензию ночного транспорта до конца октября.

Это был пилотный проект, и пока он осуществлялся, Рижское самоуправление оценивало наличие спроса на эту услугу, а после его завершения рассмотрит вопрос о введении постоянных ночных маршрутов и примет решение о времени возобновления услуги в будущем году.

За период с 17 мая по 7 сентября нынешнего года услугами ночного общественного транспорта воспользовался 8181 пассажир.

По информации Rīgas satiksme, число пассажиров оказалось больше, чем планировалось, так что убытки Rīgas satiksme были меньше, что позволило продолжить проект.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 15:55 25.10.2025
Латвия: почувствуй себя помещиком
Sfera.lv 35 минут назад
Швеция отправит в Латвию батальон с зенитными машинами
Bitnews.lv 1 час назад
ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза
Bitnews.lv 1 час назад
Рига завершает сезон ночных автобусных рейсов
Bitnews.lv 1 час назад
Циклон накроет страну: сильные осадки и ветер
Bitnews.lv 1 час назад
Даугавпилс: коллекционеры и антиквары соберутся на слёт
Sfera.lv 4 часа назад
Индия: сделки под давлением не будет
Sfera.lv 7 часов назад
Греция: ЕС — это павшая Македонская империя
Sfera.lv 7 часов назад

Кинолог — о собаках, убитых в Бауском крае: должны быть наказаны и стрелок, и хозяин

Важно 14:22

Важно 0 комментариев

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

"Очень жаль собак, они - без вины виноватые", так прокомментировала дело о застреленных собаках в эфире TV24 президент Латвийской кинологической федерации Вия Клучниеце.

Читать
Загрузка

Еврокомиссия нашла нарушения у Tiktok, Facebook и Instagram

Мир 14:08

Мир 0 комментариев

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Еврокомиссия заявила о нарушении закона о цифровых услугах со стороны Tiktok, Facebook и Instagram. Они ограничивают доступ к данным и мешают пользователям жаловаться на незаконный контент, считают в Брюсселе.

Читать

«Поддержите женщин финансово, а не читайте мораль!» По сети гуляет ролик на тему абортов (ВИДЕО)

Важно 13:49

Важно 0 комментариев

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Как сообщалось в начале недели, в Сейм был подан законопроект, предусматривающий обязательную консультацию для беременных женщин перед проведением аборта.

Читать

«Из каких архивов эта карта?» В соцсети обсуждают очередной шедевр латвийского образования

Важно 13:24

Важно 0 комментариев

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Далеко не первый раз в соцсетях публикуются "перлы" из учебников, вот и на этот раз родители в недоумении. 

Читать

ПВС: в польских куриных окорочках обнаружен возбудитель сальмонеллёза

Важно 12:55

Важно 0 комментариев

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Согласно информации, опубликованной Продовольственно-ветеринарной службой (ПВС), в куриных окорочках без кожи, отделённых от костей, были обнаружены бактерии, вызывающие сальмонеллёз.

Читать

ХАМАС правил в Газе железной рукой. Неужели он и вправду готов отказаться от власти в секторе?

Важно 12:04

Важно 0 комментариев

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Как группировка, управлявшая сектором Газа почти 20 лет, державшая два миллиона палестинцев в ежовых рукавицах и регулярно воевавшая с Израилем, может вдруг сложить оружие и отказаться от власти?

Читать